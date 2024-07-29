https://ria.ru/20240729/karelija-1962679304.html

В Карелии предупредили о возможном подтоплении после ЧП на ББК

В Карелии предупредили о возможном подтоплении после ЧП на ББК - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии предупредили о возможном подтоплении после ЧП на ББК

Подтопление возможно в Беломорском округе Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:38

2024-07-29T13:38

2024-07-29T13:38

происшествия

олимпия

артур парфенчиков

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подтопление возможно в Беломорском округе Карелии после размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе, сообщила глава Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Ситуация на Залавруге! Туристы объект покинули. Прогнозируем возможное подтопление: Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок, островная часть г. Беломорск", - написала она.Филиппова сообщила, что ситуация находится под контролем. "Провели совещание с коллегами, сейчас выезжаю в Летнереченский, там в данный момент уже открыли плотину. Мониторим уровень воды в Беломорском округе. Ситуация находится под контролем, с руководством СРГС на связи. Просим соблюдать спокойствие. Информацию буду оперативно доводить", - написала она. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

https://radiosputnik.ru/20240523/narva-1947968348.html

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происшествия, олимпия, артур парфенчиков, чп на беломорканале