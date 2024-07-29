В Якутии действуют более 20 лесных пожаров
Глава Якутии: 20 пожаров действуют в 15 километрах от населенных пунктов
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров в Якутии действуют в зоне 15 километров от населенных пунктов, но превентивные меры для их приближения к селам уже предприняты, сообщил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия 24".
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"Где-то 22 пожара на утро, мне докладывали, в пятнадцатикилометровой зоне находятся от населенных пунктов. Вместе с тем по всем этим пожарам уже превентивные меры с точки зрения прокладки минерализованных полос, отжига сделаны. Но при этом мы не расслабляемся. По ряду из них ситуация может ухудшиться, в особенности при возникновении сильных ветров, которые, к сожалению, типичны для этого времени, и тогда пожар может очень быстро распространиться", - сказал Николаев.
Он отметил, что в данный момент в Якутии достаточно сил и средств для борьбы с лесными пожарами.
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