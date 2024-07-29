https://ria.ru/20240729/jakutija-1962622271.html

В Якутии действуют более 20 лесных пожаров

В Якутии действуют более 20 лесных пожаров - РИА Новости, 29.07.2024

В Якутии действуют более 20 лесных пожаров

Более 20 лесных пожаров в Якутии действуют в зоне 15 километров от населенных пунктов, но превентивные меры для их приближения к селам уже предприняты, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:27

2024-07-29T10:27

2024-07-29T10:27

происшествия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров в Якутии действуют в зоне 15 километров от населенных пунктов, но превентивные меры для их приближения к селам уже предприняты, сообщил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия 24"."Где-то 22 пожара на утро, мне докладывали, в пятнадцатикилометровой зоне находятся от населенных пунктов. Вместе с тем по всем этим пожарам уже превентивные меры с точки зрения прокладки минерализованных полос, отжига сделаны. Но при этом мы не расслабляемся. По ряду из них ситуация может ухудшиться, в особенности при возникновении сильных ветров, которые, к сожалению, типичны для этого времени, и тогда пожар может очень быстро распространиться", - сказал Николаев.Он отметил, что в данный момент в Якутии достаточно сил и средств для борьбы с лесными пожарами.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, природные пожары в россии