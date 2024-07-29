https://ria.ru/20240729/izrail-1962758895.html
СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС
СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС - РИА Новости, 29.07.2024
СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС
Восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:36
2024-07-29T17:36
2024-07-29T17:36
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря для заключенных "Сде Тейман" на юге страны, сообщает в понедельник новостной портал Ynet. "Восемь резервистов, задержанных в лагере "Сде Тейман" проходят допрос, по окончании которого будет принято решение о том, следует ли их арестовывать, в зависимости от степени их причастности к действиям. Врачи, осматривавшие террориста (бойца ХАМАС – ред.), у которого были сильные ушибы на ягодицах в результате предполагаемого сексуального насилия, также дадут показания", - говорится в сообщении новостного портала. Согласно сообщению, десятки протестующих против решения о задержании резервистов направились к лагерю "Сде Тейман" и начали прорываться через ворота и охрану с требованием освободить резервистов. Лагерь пленных "Сде Тейман" находится в юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. В лагере содержатся палестинцы, которых подозревают в работе на ХАМАС.
https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС
Ynet: восемь военнослужащих ЦАХАЛ задержаны по подозрению в пытках бойцов ХАМАС
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря для заключенных "Сде Тейман" на юге страны, сообщает в понедельник новостной портал Ynet.
"Восемь резервистов, задержанных в лагере "Сде Тейман" проходят допрос, по окончании которого будет принято решение о том, следует ли их арестовывать, в зависимости от степени их причастности к действиям. Врачи, осматривавшие террориста (бойца ХАМАС – ред.), у которого были сильные ушибы на ягодицах в результате предполагаемого сексуального насилия, также дадут показания", - говорится в сообщении новостного портала.
Согласно сообщению, десятки протестующих против решения о задержании резервистов направились к лагерю "Сде Тейман" и начали прорываться через ворота и охрану с требованием освободить резервистов.
Лагерь пленных "Сде Тейман" находится в юге Израиля
недалеко от границы с сектором Газа. В лагере содержатся палестинцы, которых подозревают в работе на ХАМАС.