https://ria.ru/20240729/izrail-1962758895.html

СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС

СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС - РИА Новости, 29.07.2024

СМИ: израильских резервистов задержали по подозрению в пытках бойцов ХАМАС

Восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:36

2024-07-29T17:36

2024-07-29T17:36

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря для заключенных "Сде Тейман" на юге страны, сообщает в понедельник новостной портал Ynet. "Восемь резервистов, задержанных в лагере "Сде Тейман" проходят допрос, по окончании которого будет принято решение о том, следует ли их арестовывать, в зависимости от степени их причастности к действиям. Врачи, осматривавшие террориста (бойца ХАМАС – ред.), у которого были сильные ушибы на ягодицах в результате предполагаемого сексуального насилия, также дадут показания", - говорится в сообщении новостного портала. Согласно сообщению, десятки протестующих против решения о задержании резервистов направились к лагерю "Сде Тейман" и начали прорываться через ворота и охрану с требованием освободить резервистов. Лагерь пленных "Сде Тейман" находится в юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. В лагере содержатся палестинцы, которых подозревают в работе на ХАМАС.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году