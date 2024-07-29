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Попытка изоляции России Западом окончательно провалилась, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
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10:32 29.07.2024 (обновлено: 10:35 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html
Попытка изоляции России Западом окончательно провалилась, считает эксперт
Попытка изоляции России Западом окончательно провалилась, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
Попытка изоляции России Западом окончательно провалилась, считает эксперт
Предстоящий в конце октября саммит БРИКС в Казани – это возможность для России заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:32
2024-07-29T10:35
в мире
казань
россия
белоруссия
георгий толорая
брикс
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Предстоящий в конце октября саммит БРИКС в Казани – это возможность для России заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом окончательно провалилась, сказал РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Для России предстоящий саммит БРИКС осенью в Казани - это возможность заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом окончательно провалилась. То есть Запад фактически самоизолировался", - сказал он Для БРИКС же, по его словам, будет важно "определиться со своими новыми членами и партнерами, понять варианты взаимодействия с ними". "Вряд ли, думаю, на предстоящем саммите будет объявлено о присоединении очередных стран к альянсу. Скорее всего, в Казани анонсируют формирование категории стран-партнеров, что станет еще одним шагом в сторону дальнейшего развития организационной структуры БРИКС", - заметил собеседник агентства. На вопрос, какие страны попадут в эту категорию, Толорая ответил, что "возможно, ими станут Белоруссия, Казахстан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Алжир, Шри-Ланка, Бангладеш, Нигерия, позднее - та же Аргентина". "И я очень надеюсь, что после встречи на высшем уровне в Казани что-то изменится, наконец, в финансовой сфере БРИКС. Но давайте подождем еще три месяца", - заключил он.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959575313.html
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в мире, казань, россия, белоруссия, георгий толорая, брикс
В мире, Казань, Россия, Белоруссия, Георгий Толорая, БРИКС
Попытка изоляции России Западом окончательно провалилась, считает эксперт

Толорая: попытка международной изоляции России Западом окончательно провалилась

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Предстоящий в конце октября саммит БРИКС в Казани – это возможность для России заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом окончательно провалилась, сказал РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Для России предстоящий саммит БРИКС осенью в Казани - это возможность заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом окончательно провалилась. То есть Запад фактически самоизолировался", - сказал он
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Для БРИКС же, по его словам, будет важно "определиться со своими новыми членами и партнерами, понять варианты взаимодействия с ними".
«
"Вряд ли, думаю, на предстоящем саммите будет объявлено о присоединении очередных стран к альянсу. Скорее всего, в Казани анонсируют формирование категории стран-партнеров, что станет еще одним шагом в сторону дальнейшего развития организационной структуры БРИКС", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, какие страны попадут в эту категорию, Толорая ответил, что "возможно, ими станут Белоруссия, Казахстан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Алжир, Шри-Ланка, Бангладеш, Нигерия, позднее - та же Аргентина".
"И я очень надеюсь, что после встречи на высшем уровне в Казани что-то изменится, наконец, в финансовой сфере БРИКС. Но давайте подождем еще три месяца", - заключил он.
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