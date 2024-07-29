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Полиция проверит банду подростков в Ижевске, пристающих к сверстникам - РИА Новости, 29.07.2024
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16:02 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/izhevsk-1962725112.html
Полиция проверит банду подростков в Ижевске, пристающих к сверстникам
Полиция проверит банду подростков в Ижевске, пристающих к сверстникам - РИА Новости, 29.07.2024
Полиция проверит банду подростков в Ижевске, пристающих к сверстникам
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в правоохранительные органы для проверки банды подростков из РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:02
2024-07-29T16:02
происшествия
ижевск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в правоохранительные органы для проверки банды подростков из Ижевска, которые пристают к сверстникам из-за их внешнего вида и заставляют извиняться на коленях. "В Ижевске появилась банда подростков, которая пристает к сверстникам из-за их внешнего вида и одежды, избивает, унижает и заставляет извиняться на коленях. Видео с их участием распространяются по пабликам региона. Мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку", - написала Мизулина. Она добавила, что ребята хотят собраться и устроить обидчикам самосуд. "Ребят, так делать не нужно. Полиция во всем разберется", - добавила Мизулина.
https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html
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происшествия, ижевск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, россия
Происшествия, Ижевск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Россия
Полиция проверит банду подростков в Ижевске, пристающих к сверстникам

Мизулина обратится в полицию для проверки банды подростков из Ижевска

© СоцсетиИзбиение подростка сверстниками на площади в Ижевске. Кадр видео
Избиение подростка сверстниками на площади в Ижевске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Соцсети
Избиение подростка сверстниками на площади в Ижевске. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в правоохранительные органы для проверки банды подростков из Ижевска, которые пристают к сверстникам из-за их внешнего вида и заставляют извиняться на коленях.
"В Ижевске появилась банда подростков, которая пристает к сверстникам из-за их внешнего вида и одежды, избивает, унижает и заставляет извиняться на коленях. Видео с их участием распространяются по пабликам региона. Мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
Она добавила, что ребята хотят собраться и устроить обидчикам самосуд. "Ребят, так делать не нужно. Полиция во всем разберется", - добавила Мизулина.
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ПроисшествияИжевскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаРоссия
 
 
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