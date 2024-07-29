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В Ижевске возбудили дело после избиения подростка сверстниками
В Ижевске возбудили дело после избиения подростка сверстниками - РИА Новости, 29.07.2024
В Ижевске возбудили дело после избиения подростка сверстниками
Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве после избиения подростка сверстниками на площади в Ижевске, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:38
2024-07-29T12:38
2024-07-29T12:38
происшествия
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве после избиения подростка сверстниками на площади в Ижевске, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах – на многолюдной площади подростки избивают мальчика. При этом мимо проходят взрослые и не реагируют на происходящее. Полиция начала проверку. "В социальных сетях размещен видеоролик, на котором группа подростков наносит побои несовершеннолетнему на Центральной площади Ижевска. Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщает удмуртский следком.
https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255719.html
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происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске возбудили дело после избиения подростка сверстниками
СК завел дело о групповом хулиганстве после избиения подростка в Ижевске