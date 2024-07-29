https://ria.ru/20240729/izhevsk-1962640066.html
В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками
В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками - РИА Новости, 29.07.2024
В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками
Правоохранительные органы Удмуртии проводят проверку по видео в соцсетях, в котором запечатлен момент избиения подростка сверстниками на центральной площади в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:42
2024-07-29T11:42
2024-07-29T11:42
происшествия
ижевск
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Удмуртии проводят проверку по видео в соцсетях, в котором запечатлен момент избиения подростка сверстниками на центральной площади в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах – на многолюдной площади подростки избивают мальчика. При этом мимо проходят взрослые и не реагируют на происходящее. "Проводится проверка", - ответили РИА Новости в пресс-службе удмуртской полиции на просьбу прокомментировать избиение мальчика. Вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук опубликовала в своем Telegram-канале ссылку на видео и написала, что "жестокость подростков не знает границ". "К сожалению, в этом они очень похожи на взрослых", - добавила чиновница.
https://ria.ru/20240712/vladivostok-1959298326.html
https://ria.ru/20240621/sk-1954586803.html
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происшествия, ижевск
В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками
Полиция проверяет видео с избиением подростка сверстниками в Ижевске
УФА, 29 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Удмуртии проводят проверку по видео в соцсетях, в котором запечатлен момент избиения подростка сверстниками на центральной площади в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах – на многолюдной площади подростки избивают мальчика. При этом мимо проходят взрослые и не реагируют на происходящее.
"Проводится проверка", - ответили РИА Новости в пресс-службе удмуртской полиции на просьбу прокомментировать избиение мальчика.
Вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук опубликовала в своем Telegram-канале ссылку на видео и написала, что "жестокость подростков не знает границ".
«
"К сожалению, в этом они очень похожи на взрослых", - добавила чиновница.