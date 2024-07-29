https://ria.ru/20240729/izhevsk-1962640066.html

В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками

В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками - РИА Новости, 29.07.2024

В Ижевске проверят видео с избиением подростка сверстниками

Правоохранительные органы Удмуртии проводят проверку по видео в соцсетях, в котором запечатлен момент избиения подростка сверстниками на центральной площади в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:42

2024-07-29T11:42

2024-07-29T11:42

происшествия

ижевск

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Удмуртии проводят проверку по видео в соцсетях, в котором запечатлен момент избиения подростка сверстниками на центральной площади в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах – на многолюдной площади подростки избивают мальчика. При этом мимо проходят взрослые и не реагируют на происходящее. "Проводится проверка", - ответили РИА Новости в пресс-службе удмуртской полиции на просьбу прокомментировать избиение мальчика. Вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук опубликовала в своем Telegram-канале ссылку на видео и написала, что "жестокость подростков не знает границ". "К сожалению, в этом они очень похожи на взрослых", - добавила чиновница.

https://ria.ru/20240712/vladivostok-1959298326.html

https://ria.ru/20240621/sk-1954586803.html

ижевск

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происшествия, ижевск