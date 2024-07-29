https://ria.ru/20240729/izbienie-1962778317.html

В Ижевске задержали подростков, жестоко избивших сверстника

В Ижевске задержали подростков, жестоко избивших сверстника - РИА Новости, 29.07.2024

В Ижевске задержали подростков, жестоко избивших сверстника

Правоохранители задержали двух подростков, которые жестоко избили девятнадцатилетнего парня на Центральной площади Ижевска, сообщает МВД по Удмуртии в своем... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:47

2024-07-29T18:47

2024-07-29T18:50

происшествия

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали двух подростков, которые жестоко избили девятнадцатилетнего парня на Центральной площади Ижевска, сообщает МВД по Удмуртии в своем Telegram-канале. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах – на многолюдной Центральной площади Ижевска подростки избивают мальчика. При этом мимо проходят взрослые и не реагируют на происходящее. Полиция начала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве. "В Ижевске сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних, избивших 19-летнего молодого человека на Центральной площади г. Ижевска. Ими оказались 15-летний и 13-летний жители города", - говорится в сообщении регионального МВД. Подростки задержаны сотрудниками полиции и в сопровождении законных представителей доставлены в Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртской Республике, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240726/ulyanovsk-1962255719.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)