https://ria.ru/20240729/italiya-1962782818.html
В Италии арестовали активы российского бизнесмена
В Италии арестовали активы российского бизнесмена - РИА Новости, 29.07.2024
В Италии арестовали активы российского бизнесмена
Прокуратура итальянской Флоренции заявила об аресте активов неназванного российского бизнесмена на сумму более 40 миллионов евро. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:06
2024-07-29T19:06
2024-07-29T19:16
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура итальянской Флоренции заявила об аресте активов неназванного российского бизнесмена на сумму более 40 миллионов евро. Как отмечает ведомство, оно действует в ответ на запрос о международной судебной помощи, направленный из антикоррупцинной прокуратуры Киева. "Прокуратура исполняет постановление о превентивном аресте, выданное следственным судьей на активы (недвижимость и акции) стоимостью около 41 миллиона евро, полученные в результате реинвестирования незаконно накопленных доходов", - говорится в заявлении. Флорентийская прокуратура заявляет, что российский бизнесмен находится под следствием за мошенничество в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкуп госслужащих и отмывание денег. Как утверждает прокуратура, подследственный россиянин, якобы инвестировавший незаконно полученные доходы, владеет капиталом компании, которой принадлежит роскошный комплекс недвижимости во Флоренции.Местная газета Corriere Fiorentino утверждает, что фигурантом расследования является предприниматель Алексей Федорычев, который владеет историческим замком Торро дель Галло в столице Тосканы.
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флоренция, италия, россия, в мире, украина, происшествия
Флоренция, Италия, Россия, В мире, Украина, Происшествия
В Италии арестовали активы российского бизнесмена
Прокуратура Флоренции заявила об аресте активов российского бизнесмена
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура итальянской Флоренции заявила об аресте активов неназванного российского бизнесмена на сумму более 40 миллионов евро.
Как отмечает ведомство, оно действует в ответ на запрос о международной судебной помощи, направленный из антикоррупцинной прокуратуры Киева
.
"Прокуратура исполняет постановление о превентивном аресте, выданное следственным судьей на активы (недвижимость и акции) стоимостью около 41 миллиона евро, полученные в результате реинвестирования незаконно накопленных доходов", - говорится в заявлении.
Флорентийская прокуратура заявляет, что российский бизнесмен находится под следствием за мошенничество в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкуп госслужащих и отмывание денег.
Как утверждает прокуратура, подследственный россиянин, якобы инвестировавший незаконно полученные доходы, владеет капиталом компании, которой принадлежит роскошный комплекс недвижимости во Флоренции.
Местная газета Corriere Fiorentino утверждает, что фигурантом расследования является предприниматель Алексей Федорычев, который владеет историческим замком Торро дель Галло в столице Тосканы
.