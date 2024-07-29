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Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых - РИА Новости, 29.07.2024
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10:58 29.07.2024 (обновлено: 11:04 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962627479.html
Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых
Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых - РИА Новости, 29.07.2024
Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых
РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:58
2024-07-29T11:04
экономика
россия
арктика
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, сообщил Мишустин на совещании. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса – базовый и целевой. "В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе – открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, арктика, михаил мишустин
Экономика, Россия, Арктика, Михаил Мишустин
Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых

Мишустин: РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР
Шахтеры ГУП ДНР Торезантрацит работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, сообщил Мишустин на совещании. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса – базовый и целевой.
«
"В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе – открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин.
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых
28 июня, 07:55
 
ЭкономикаРоссияАрктикаМихаил Мишустин
 
 
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