https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962627479.html

Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых

Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых - РИА Новости, 29.07.2024

Россия нарастит усилия по разведке новых месторождений полезных ископаемых

РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:58

2024-07-29T10:58

2024-07-29T11:04

экономика

россия

арктика

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РФ будет наращивать усилия по комплексному исследованию территорий для открытия новых крупных месторождений полезных ископаемых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, сообщил Мишустин на совещании. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса – базовый и целевой. "В стратегии актуализировали все прогнозные показатели и в целевом сценарии определили ряд основных задач, в их числе – открытие новых крупных месторождений. Для чего будем наращивать усилия по комплексному исследованию территорий, особенно в наиболее труднодоступных районах, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240628/kongo-1956000452.html

россия

арктика

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экономика, россия, арктика, михаил мишустин