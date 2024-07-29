https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html

"Северный полюс" может стать площадкой для сотрудничества, заявил эксперт

"Северный полюс" может стать площадкой для сотрудничества, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024

"Северный полюс" может стать площадкой для сотрудничества, заявил эксперт

Российская ледостойкая платформа "Северный полюс" может стать площадкой для международного сотрудничества, обсуждается подключение к арктическим экспедициям... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:32

2024-07-29T03:32

2024-07-29T03:32

наука

индия

арктика

китай

александр макаров

нарендра моди

иван папанин

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская ледостойкая платформа "Северный полюс" может стать площадкой для международного сотрудничества, обсуждается подключение к арктическим экспедициям ученых из Китая и Индии, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. "Сейчас ледостойкая платформа успешно показала свою работу в Арктике, она может быть отличной площадкой для международного сотрудничества. Мы уже активно обсуждаем эту тему с нашими индийскими и китайскими коллегами", - сказал Макаров. По его словам, во время недавнего официального визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан меморандум между ААНИИ и индийским Национальным центром полярных и океанских исследований министерства наук о Земле. Макаров уточнил, что документ предусматривает расширение сотрудничества между Россией и Индией в области научных исследований и логистики в полярных регионах. "У нас давняя история сотрудничества с индийскими коллегами в Антарктиде – наши станции находятся рядом, мы всегда помогаем друг другу. Без взаимной поддержи работать в Антарктике невозможно. В ближайшие годы мы начнем работу над расширением сотрудничества в Арктике. К слову, подобный формат также обсуждается с нашими коллегами из Китая", – добавил глава института. Дрейфующая полярная экспедиция "Северный полюс-41", впервые проводившаяся в новом формате – при поддержке ледостойкой платформы, завершилась в мае 2024 года. Она стала продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций "Северный полюс", начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Судно "Северный полюс", не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку.

https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html

https://ria.ru/20240729/ekspeditsiya-1962586709.html

индия

арктика

китай

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индия, арктика, китай, александр макаров, нарендра моди, иван папанин, адмиралтейские верфи, наука, в мире