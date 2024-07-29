https://ria.ru/20240729/harkov-1962608477.html
В Харькове загорелся объект инфраструктуры
В Харькове загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.07.2024
В Харькове загорелся объект инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:17
2024-07-29T09:17
2024-07-29T09:18
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "11.00 город Харьков: в результате ракетного обстрела горело помещение объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении. Чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь, однако ранее представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщал о ракетном ударе по некоему транспортному предприятию в Слободском районе Харькова, также произошедшем в 11.00. Как и до этого, информации о пострадавших не поступало.
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харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
В Харькове загорелся объект инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"11.00 город Харьков: в результате ракетного обстрела горело помещение объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь, однако ранее представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщал о ракетном ударе по некоему транспортному предприятию в Слободском районе Харькова, также произошедшем в 11.00.
Как и до этого, информации о пострадавших не поступало.