https://ria.ru/20240729/harkov-1962608477.html

В Харькове загорелся объект инфраструктуры

В Харькове загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.07.2024

В Харькове загорелся объект инфраструктуры

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:17

2024-07-29T09:17

2024-07-29T09:18

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "11.00 город Харьков: в результате ракетного обстрела горело помещение объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении. Чиновник не уточнил, о каком объекте идет речь, однако ранее представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщал о ракетном ударе по некоему транспортному предприятию в Слободском районе Харькова, также произошедшем в 11.00. Как и до этого, информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html

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харьков, в мире, украина