https://ria.ru/20240729/gruziya-1962641092.html

Грузинские оппозиционеры подали в КС иск против закона об иноагентах

Грузинские оппозиционеры подали в КС иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 29.07.2024

Грузинские оппозиционеры подали в КС иск против закона об иноагентах

Грузинские оппозиционеры вслед за президентом страны Саломе Зурабишвили и более чем сотней неправительственных организаций подали иск в конституционный суд (КС) РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:45

2024-07-29T11:45

2024-07-29T11:45

в мире

грузия

сша

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры вслед за президентом страны Саломе Зурабишвили и более чем сотней неправительственных организаций подали иск в конституционный суд (КС) страны против принятого в ней закона об иноагентах, сообщила депутат Тина Бокучава. Ранее Зурабишвили и более 120 неправительственных организаций подали в КС иск с требованием приостановить действие закона, а в дальнейшем - и упразднить его. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют перспективы. "Этот закон должен быть отменен, иначе он может нанести непоправимый ущерб этой стране. Полная реализация закона и реализация санкций начнутся 3 сентября, поэтому мы думаем, что до этого времени должно быть проведено совещание, на котором будет обсуждаться вопрос приостановки", - заявила у конституционного суда журналистам Бокучава, которая является председателем оппозиционной партии "Единое национальное движение". По данным телекомпании "Мтавари архи", иск подали 38 оппозиционеров-парламентариев. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html

https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, евросоюз