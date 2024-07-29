https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.07.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:18

2024-07-29T15:18

2024-07-29T15:18

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943280586_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_1d15a1343ec79f97bebdeb9f68ac80eb.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины