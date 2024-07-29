https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.07.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:18
2024-07-29T15:18
2024-07-29T15:18
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница