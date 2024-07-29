Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.07.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:18
2024-07-29T15:18
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943280586_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_1d15a1343ec79f97bebdeb9f68ac80eb.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943280586_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_6c3b82ecf1f42f72deeadb58549246ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Дзержинском районе городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России
27 июля, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала