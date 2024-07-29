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В ГД внесли проект корректировки подзаконных актов по миграционной политике
В ГД внесли проект корректировки подзаконных актов по миграционной политике - РИА Новости, 29.07.2024
В ГД внесли проект корректировки подзаконных актов по миграционной политике
В Госдуму внесен проект обращения Думы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:41
2024-07-29T14:41
2024-07-29T14:56
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения Думы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Проект обращения ГД может рассмотреть 31 июля.В обращении предлагается рассмотреть вопрос об использовании помещений МВД для задержанных лиц, в целях временного размещения выдворяемых из РФ лиц.Данный подход позволит обеспечить безопасность граждан Российской Федерации и предупредить нарушения общественного порядка."Для решения этой задачи предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации, касающихся условий и порядка содержания (пребывания) иностранных граждан в специальных учреждениях, которые устанавливаются правительством Российской Федерации", - сказано в документах.Отмечается, что в Государственной Думе по инициативе рабочей группы по анализу законодательства Российской Федерации в сферах безопасности и миграционной политики обсуждены вопросы, связанные с организацией принудительного выдворения, с приглашением руководства Федеральной службы судебных приставов, министерства внутренних дел Российской Федерации, а также иных федеральных органов государственной власти.Предлагается проработать вопрос об интеграции реестра контролируемых лиц в ГИС в сфере миграционного учета.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html
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госдума рф, россия, михаил мишустин, общество
Госдума РФ, Россия, Михаил Мишустин, Общество
В ГД внесли проект корректировки подзаконных актов по миграционной политике
В Госдуму внесли проект обращения к Мишустину по вопросам миграционной политики
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения Думы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект обращения ГД может рассмотреть 31 июля.
В обращении предлагается рассмотреть вопрос об использовании помещений МВД для задержанных лиц, в целях временного размещения выдворяемых из РФ лиц.
Данный подход позволит обеспечить безопасность граждан Российской Федерации и предупредить нарушения общественного порядка.
"Для решения этой задачи предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации, касающихся условий и порядка содержания (пребывания) иностранных граждан в специальных учреждениях, которые устанавливаются правительством Российской Федерации", - сказано в документах.
Отмечается, что в Государственной Думе по инициативе рабочей группы по анализу законодательства Российской Федерации в сферах безопасности и миграционной политики обсуждены вопросы, связанные с организацией принудительного выдворения, с приглашением руководства Федеральной службы судебных приставов, министерства внутренних дел Российской Федерации, а также иных федеральных органов государственной власти.
Предлагается проработать вопрос об интеграции реестра контролируемых лиц в ГИС в сфере миграционного учета.