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Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции - РИА Новости, 29.07.2024
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11:59 29.07.2024 (обновлено: 12:51 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/frantsija-1962644621.html
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции - РИА Новости, 29.07.2024
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции
Французская полиция сообщила о диверсиях на оптоволоконных сетях в шести департаментах, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:59
2024-07-29T12:51
в мире
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ПАРИЖ, 29 июл — РИА Новости. Французская полиция сообщила о диверсиях на оптоволоконных сетях в шести департаментах, передает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел минувшей ночью и затронул департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром. Парижа поломки не коснулись. С проблемами столкнулись также сети операторов Free и SFR. По информации агентства, злоумышленники перерезали кабели дальней связи. Как отмечают операторы, связь осуществляется по резервным путям, но с ухудшением качества обслуживания. Эффект диверсий ощущается в Монпелье и Марселе, а также на линиях Лион — Париж и Париж — Страсбург. Таким образом, диверсия была скоординирована в нескольких местах, сообщил агентству руководитель оператора Netalis Николя Гийом. Согласно порталу Downdetector, пострадали сети операторов Orange и Bouygues, но в основном воздействие пришлось на оператора Free. В ночь на 26 июля, накануне открытия Олимпиады в Париже, противники Игр подожгли телефонные линии в коммуне Сент-Оренс-де-Гамвиль недалеко от Тулузы. Более двух тысяч домохозяйств остались без интернета и телефонной связи, пострадали также многие торговцы, которые не смогли принимать банковские платежи. Ответственность взяло на себя крайне левое движение NO J.O. ("Нет Олимпийских играм").В тот же день Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о поджогах на железнодорожных путях. Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда задержали или отменили, это коснулось примерно 800 тысяч пассажиров. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отказался квалифицировать произошедшее как теракт и назвал это актом саботажа. Вскоре задержали подозреваемого — крайне левого активиста.
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в мире, технологии, франция, уаза (департамент), монпелье, orange
В мире, Технологии, Франция, Уаза (департамент), Монпелье, Orange
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции

В шести департаментах Франции произошли диверсии на оптоволоконных сетях

© AFP 2024 / JEAN-FRANCOIS MONIERРабочие восстанавливают поврежденные кабельные линии во Франции
Рабочие восстанавливают поврежденные кабельные линии во Франции - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AFP 2024 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Рабочие восстанавливают поврежденные кабельные линии во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июл — РИА Новости. Французская полиция сообщила о диверсиях на оптоволоконных сетях в шести департаментах, передает агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел минувшей ночью и затронул департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром. Парижа поломки не коснулись. С проблемами столкнулись также сети операторов Free и SFR.
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По информации агентства, злоумышленники перерезали кабели дальней связи. Как отмечают операторы, связь осуществляется по резервным путям, но с ухудшением качества обслуживания.
Эффект диверсий ощущается в Монпелье и Марселе, а также на линиях Лион — Париж и Париж — Страсбург. Таким образом, диверсия была скоординирована в нескольких местах, сообщил агентству руководитель оператора Netalis Николя Гийом.
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Согласно порталу Downdetector, пострадали сети операторов Orange и Bouygues, но в основном воздействие пришлось на оператора Free.
В ночь на 26 июля, накануне открытия Олимпиады в Париже, противники Игр подожгли телефонные линии в коммуне Сент-Оренс-де-Гамвиль недалеко от Тулузы. Более двух тысяч домохозяйств остались без интернета и телефонной связи, пострадали также многие торговцы, которые не смогли принимать банковские платежи. Ответственность взяло на себя крайне левое движение NO J.O. ("Нет Олимпийских играм").
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В тот же день Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о поджогах на железнодорожных путях. Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда задержали или отменили, это коснулось примерно 800 тысяч пассажиров.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отказался квалифицировать произошедшее как теракт и назвал это актом саботажа. Вскоре задержали подозреваемого — крайне левого активиста.
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В миреТехнологииФранцияУаза (департамент)МонпельеOrange
 
 
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