Рейтинг@Mail.ru
ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/finansovaya_gramotnost-1962649870.html
ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии
ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии - РИА Новости, 29.07.2024
ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии
Одноклассники и Банк России запускают совместный проект "Кухня и финансы". Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:20
2024-07-29T12:20
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
одноклассники
цены
финансы
кулинария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России запускают совместный проект "Кухня и финансы". Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и уберечь близких от финансового мошенничества, как вести бюджет, что происходит с ценами и чего ждать в будущем. Это не просто проект по финансовой грамотности, в нем не будет скучной теории и задач с цифрами. Все сложные темы будут обсуждаться легко, а поможет в этом то, что любим мы все, – вкусная еда.С 29 июля по 2 августа в группе проекта "Финансовая культура", которую ЦБ ведет в ОК, пользователи соцсети смогут принять участие в проекте "Кухня и финансы": научиться новому через образовательный контент, добавить в свой блокнот несколько новых рецептов и поучаствовать в конкурсах с призами. В среду, 31 июля, Александр Коланьков из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России и Павел Сизов, кулинарный блогер и автор группы CHEF.VIBE в ОК, будут ловить и готовить карпа и обсуждать, как не попасться на крючок мошенников. Они расскажут о популярных схемах обмана, дадут пользователям советы о том, как сохранить свои деньги и уберечь близких от злоумышленников.В четверг, 1 августа, в 17:00 начнется прямой эфир на тему "Почему растут цены и что может их сдержать". Андрей Ганган, первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России, расскажет, как формируются цены, которые мы видим в магазинах, поделится прогнозом о том, что ждет нас в ближайшем будущем, и ответит на вопросы пользователей соцсети.Помимо этого, аудитория ОК сможет принять участие в фотомарафоне, пройти небольшой юмористический тест, установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров. Из других публикаций в группе "Финансовая культура" пользователи соцсети узнают, как заниматься финансовым планированием, вести бюджет и заполнять холодильник для всей семьи, как не тратить лишние деньги на ненужные продукты в магазине, как сохранить накопленные сбережения.
https://ria.ru/20240717/odnoklassniki-1960046137.html
https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), одноклассники, цены, финансы, кулинария
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Одноклассники, Цены, Финансы, Кулинария

ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России запускают совместный проект "Кухня и финансы". Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и уберечь близких от финансового мошенничества, как вести бюджет, что происходит с ценами и чего ждать в будущем. Это не просто проект по финансовой грамотности, в нем не будет скучной теории и задач с цифрами. Все сложные темы будут обсуждаться легко, а поможет в этом то, что любим мы все, – вкусная еда.
С 29 июля по 2 августа в группе проекта "Финансовая культура", которую ЦБ ведет в ОК, пользователи соцсети смогут принять участие в проекте "Кухня и финансы": научиться новому через образовательный контент, добавить в свой блокнот несколько новых рецептов и поучаствовать в конкурсах с призами. В среду, 31 июля, Александр Коланьков из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России и Павел Сизов, кулинарный блогер и автор группы CHEF.VIBE в ОК, будут ловить и готовить карпа и обсуждать, как не попасться на крючок мошенников. Они расскажут о популярных схемах обмана, дадут пользователям советы о том, как сохранить свои деньги и уберечь близких от злоумышленников.
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Одноклассники разрешат пользователям отказаться от получения подарков
17 июля, 10:00
В четверг, 1 августа, в 17:00 начнется прямой эфир на тему "Почему растут цены и что может их сдержать". Андрей Ганган, первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России, расскажет, как формируются цены, которые мы видим в магазинах, поделится прогнозом о том, что ждет нас в ближайшем будущем, и ответит на вопросы пользователей соцсети.
Помимо этого, аудитория ОК сможет принять участие в фотомарафоне, пройти небольшой юмористический тест, установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров. Из других публикаций в группе "Финансовая культура" пользователи соцсети узнают, как заниматься финансовым планированием, вести бюджет и заполнять холодильник для всей семьи, как не тратить лишние деньги на ненужные продукты в магазине, как сохранить накопленные сбережения.
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Одноклассники увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году
19 июня, 10:00
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОдноклассникиЦеныФинансыКулинария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала