https://ria.ru/20240729/finansovaya_gramotnost-1962649870.html

ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии

ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии - РИА Новости, 29.07.2024

ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии

Одноклассники и Банк России запускают совместный проект "Кухня и финансы". Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:20

2024-07-29T12:20

2024-07-29T12:20

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

одноклассники

цены

финансы

кулинария

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России запускают совместный проект "Кухня и финансы". Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и уберечь близких от финансового мошенничества, как вести бюджет, что происходит с ценами и чего ждать в будущем. Это не просто проект по финансовой грамотности, в нем не будет скучной теории и задач с цифрами. Все сложные темы будут обсуждаться легко, а поможет в этом то, что любим мы все, – вкусная еда.С 29 июля по 2 августа в группе проекта "Финансовая культура", которую ЦБ ведет в ОК, пользователи соцсети смогут принять участие в проекте "Кухня и финансы": научиться новому через образовательный контент, добавить в свой блокнот несколько новых рецептов и поучаствовать в конкурсах с призами. В среду, 31 июля, Александр Коланьков из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России и Павел Сизов, кулинарный блогер и автор группы CHEF.VIBE в ОК, будут ловить и готовить карпа и обсуждать, как не попасться на крючок мошенников. Они расскажут о популярных схемах обмана, дадут пользователям советы о том, как сохранить свои деньги и уберечь близких от злоумышленников.В четверг, 1 августа, в 17:00 начнется прямой эфир на тему "Почему растут цены и что может их сдержать". Андрей Ганган, первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России, расскажет, как формируются цены, которые мы видим в магазинах, поделится прогнозом о том, что ждет нас в ближайшем будущем, и ответит на вопросы пользователей соцсети.Помимо этого, аудитория ОК сможет принять участие в фотомарафоне, пройти небольшой юмористический тест, установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров. Из других публикаций в группе "Финансовая культура" пользователи соцсети узнают, как заниматься финансовым планированием, вести бюджет и заполнять холодильник для всей семьи, как не тратить лишние деньги на ненужные продукты в магазине, как сохранить накопленные сбережения.

https://ria.ru/20240717/odnoklassniki-1960046137.html

https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), одноклассники, цены, финансы, кулинария