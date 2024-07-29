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В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления - РИА Новости, 29.07.2024
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15:10 29.07.2024 (обновлено: 15:54 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html
В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления
В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления - РИА Новости, 29.07.2024
В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления
Власти Челябинской области проводят превентивную эвакуацию населения города Миасса из-за угрозы затопления, сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:10
2024-07-29T15:54
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
алексей текслер
миасс
чебаркульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Власти Челябинской области проводят превентивную эвакуацию населения города Миасса из-за угрозы затопления, сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала "Россия 24"."У нас одна из территорий, где сегодня напряженная ситуация остается, — это Миасс, там череда гидротехнических сооружений, соответственно есть риск угроз того, что &lt;…&gt; вода дойдет до жилых домов. А она до сих пор поднимается. Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал он.Губернатор подчеркнул, что даже если ситуация стабилизируется, то превентивная эвакуация необходима, чтобы сберечь жизни людей.По словам Текслера, паводковая ситуация в регионе остается сложной, 12 муниципалитетов находятся на особом контроле.Двадцать шестого июля из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей.В Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах объявили режим ЧС. По данным МЧС, в зоне подтопления находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск. От воды пострадали 325 жилых и 600 садовых домов, более тысячи приусадебных участков. Эвакуированы более 1,1 тысячи человек.
https://ria.ru/20240729/orsk-1962598235.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, алексей текслер, миасс, чебаркульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области, Алексей Текслер, Миасс, Чебаркульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления

Текслер: в Миассе началась превентивная эвакуация из-за угрозы затопления

© Фото : Администрация города МиассаЭвакуация жителей Миасса в связи с угрозой затопления
Эвакуация жителей Миасса в связи с угрозой затопления - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Администрация города Миасса
Эвакуация жителей Миасса в связи с угрозой затопления
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Власти Челябинской области проводят превентивную эвакуацию населения города Миасса из-за угрозы затопления, сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала "Россия 24".
«
"У нас одна из территорий, где сегодня напряженная ситуация остается, — это Миасс, там череда гидротехнических сооружений, соответственно есть риск угроз того, что <…> вода дойдет до жилых домов. А она до сих пор поднимается. Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность", — сказал он.
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Губернатор подчеркнул, что даже если ситуация стабилизируется, то превентивная эвакуация необходима, чтобы сберечь жизни людей.
По словам Текслера, паводковая ситуация в регионе остается сложной, 12 муниципалитетов находятся на особом контроле.
Двадцать шестого июля из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей.
В Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах объявили режим ЧС. По данным МЧС, в зоне подтопления находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск. От воды пострадали 325 жилых и 600 садовых домов, более тысячи приусадебных участков. Эвакуированы более 1,1 тысячи человек.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской областиАлексей ТекслерМиассЧебаркульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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