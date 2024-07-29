https://ria.ru/20240729/es-1962625082.html

"Готовы защищаться". В Британии раскрыли особый план Европы в отношении США

"Готовы защищаться". В Британии раскрыли особый план Европы в отношении США - РИА Новости, 29.07.2024

"Готовы защищаться". В Британии раскрыли особый план Европы в отношении США

Евросоюз разрабатывает торговую стратегию для сотрудничества или же борьбы с Дональдом Трампом, если тот вновь станет президентом США, пишет Financial Times. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:41

2024-07-29T10:41

2024-07-29T15:49

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Евросоюз разрабатывает торговую стратегию для сотрудничества или же борьбы с Дональдом Трампом, если тот вновь станет президентом США, пишет Financial Times."Нам нужно показать, что мы — партнеры США, а не их проблема. Мы будем искать способы заключать сделки, но готовы защищаться при необходимости. Мы не будем руководствоваться страхом", — приводит издание слова одного из чиновников в Брюсселе.В частности, представители Евросоюза планируют провести переговоры с командой Трампа, чтобы составить перечень продуктов, которые может закупать объединение. В случае, если потенциальный президент США при вступлении в должность введет высокие тарифы на европейские товары, Еврокомиссия примет зеркальные меры, указывается в статье.Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус, чьи слова приводит FT, предупредил, что тарифная война нанесет больший ущерб ЕС, чем США. Евросоюз в ее результате потеряет один процент ВВП, а США — полпроцента.Ранее The Economist сообщал, что экс-президент США заявлял о необходимости ввести как минимум десятипроцентные пошлины на все товары из ЕС, а его советники призывают к еще более жестким мерам.В 2018 году Трамп повысил ввозные тарифы на европейские металлы, вынудив Европу ответить пошлинами на мотоциклы и виски из США. Однако в 2021-м Байдену удалось заключить непростое "перемирие", и ситуация временно стабилизировалась.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240620/import-1954147004.html

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цены на нефть, сша, брюссель, европа, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, goldman sachs