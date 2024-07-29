https://ria.ru/20240729/ekskursii-1962627238.html

Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"

Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 29.07.2024

Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"

Стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по московским предприятиям, которые пройдут с 15 по 31 июля, посетители смогут увидеть в рамках проекта... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:13

2024-07-29T11:13

2024-07-29T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962627426_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5c8d6ea4714ebcb3bb3725fdef8dde4e.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по московским предприятиям, которые пройдут с 15 по 31 июля, посетители смогут увидеть в рамках проекта "Открой#Моспром" процесс изготовления разнообразной продукции и узнают о истории промпредприятий компаний столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что с начала 2024 года к проекту присоединилось почти 1 миллион человек."Столичный проект "Открой#Моспром" – это один из самых популярных проектов, который позволяет узнать о промышленности города всем желающим. Мы отмечаем очень большой спрос на такие экскурсии со стороны родителей с маленькими детьми, которые с удовольствием принимают участие в мастер-классах наших заводов. Конечно, проект крайне востребован старшеклассниками, которые находятся в поиске своей будущей профессией и заинтересованы в специальностях будущего", — цитирует слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что во время экскурсии жители Москвы могут собственными глазами увидеть почти все этапы производства продукции на предприятиях. Более 20 заводов откроются в новом сезоне, на них пройдет более 120 экскурсий и почти 60 мастер-классов.Среди участников нового сезона – "Фабрика Вентиляции ГалВент". Посетители смогут узнать на заводе, как изготавливаются современные системы вентиляции. Продукцию завода устанавливают в жилые дома и другие здания по всей России. Кроме того, свои двери откроет завод по выпуску кабельной продукции "Москабельмет". Все желающие смогут увидеть на нем, как изготавливается продукция, которая необходима для многих сфер по всем современным стандартам. Также в прошлом сезоне гостей впервые приглашали на научно-производственное предприятие "Доза". Компания разрабатывает и производит дозиметры, спектрометры, а также радиометры.Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. На данный момент в его рамках доступно свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость данного проекта подтверждают награды. Например, в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен" проект "Открой#Моспром" был отмечен в категориях "Образование и наука".Ранее Гарбузов сообщил, что в соревнованиях в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024" участвуют около 5 тыс. спортсменов — работники промышленных предприятий и около 2,5 тыс. — студенты вузов и колледжей столицы. Интерес к спартакиаде растет.

https://ria.ru/20240728/zayavki-1962425292.html

https://ria.ru/20240726/rabota-1962175794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин