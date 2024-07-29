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Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 29.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ekskursii-1962627238.html
Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"
Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 29.07.2024
Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"
Стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по московским предприятиям, которые пройдут с 15 по 31 июля, посетители смогут увидеть в рамках проекта... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:13
2024-07-29T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по московским предприятиям, которые пройдут с 15 по 31 июля, посетители смогут увидеть в рамках проекта "Открой#Моспром" процесс изготовления разнообразной продукции и узнают о истории промпредприятий компаний столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что с начала 2024 года к проекту присоединилось почти 1 миллион человек."Столичный проект "Открой#Моспром" – это один из самых популярных проектов, который позволяет узнать о промышленности города всем желающим. Мы отмечаем очень большой спрос на такие экскурсии со стороны родителей с маленькими детьми, которые с удовольствием принимают участие в мастер-классах наших заводов. Конечно, проект крайне востребован старшеклассниками, которые находятся в поиске своей будущей профессией и заинтересованы в специальностях будущего", — цитирует слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что во время экскурсии жители Москвы могут собственными глазами увидеть почти все этапы производства продукции на предприятиях. Более 20 заводов откроются в новом сезоне, на них пройдет более 120 экскурсий и почти 60 мастер-классов.Среди участников нового сезона – "Фабрика Вентиляции ГалВент". Посетители смогут узнать на заводе, как изготавливаются современные системы вентиляции. Продукцию завода устанавливают в жилые дома и другие здания по всей России. Кроме того, свои двери откроет завод по выпуску кабельной продукции "Москабельмет". Все желающие смогут увидеть на нем, как изготавливается продукция, которая необходима для многих сфер по всем современным стандартам. Также в прошлом сезоне гостей впервые приглашали на научно-производственное предприятие "Доза". Компания разрабатывает и производит дозиметры, спектрометры, а также радиометры.Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. На данный момент в его рамках доступно свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость данного проекта подтверждают награды. Например, в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен" проект "Открой#Моспром" был отмечен в категориях "Образование и наука".Ранее Гарбузов сообщил, что в соревнованиях в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024" участвуют около 5 тыс. спортсменов — работники промышленных предприятий и около 2,5 тыс. — студенты вузов и колледжей столицы. Интерес к спартакиаде растет.
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Началась регистрация на сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром"

© Фото : пресс-служба ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Стартовала регистрация на новый сезон экскурсий по московским предприятиям, которые пройдут с 15 по 31 июля, посетители смогут увидеть в рамках проекта "Открой#Моспром" процесс изготовления разнообразной продукции и узнают о истории промпредприятий компаний столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что с начала 2024 года к проекту присоединилось почти 1 миллион человек.
© Фото : пресс-служба ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Экскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
"Столичный проект "Открой#Моспром" – это один из самых популярных проектов, который позволяет узнать о промышленности города всем желающим. Мы отмечаем очень большой спрос на такие экскурсии со стороны родителей с маленькими детьми, которые с удовольствием принимают участие в мастер-классах наших заводов. Конечно, проект крайне востребован старшеклассниками, которые находятся в поиске своей будущей профессией и заинтересованы в специальностях будущего", — цитирует слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что во время экскурсии жители Москвы могут собственными глазами увидеть почти все этапы производства продукции на предприятиях. Более 20 заводов откроются в новом сезоне, на них пройдет более 120 экскурсий и почти 60 мастер-классов.
Среди участников нового сезона – "Фабрика Вентиляции ГалВент". Посетители смогут узнать на заводе, как изготавливаются современные системы вентиляции. Продукцию завода устанавливают в жилые дома и другие здания по всей России. Кроме того, свои двери откроет завод по выпуску кабельной продукции "Москабельмет". Все желающие смогут увидеть на нем, как изготавливается продукция, которая необходима для многих сфер по всем современным стандартам. Также в прошлом сезоне гостей впервые приглашали на научно-производственное предприятие "Доза". Компания разрабатывает и производит дозиметры, спектрометры, а также радиометры.
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Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. На данный момент в его рамках доступно свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость данного проекта подтверждают награды. Например, в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен" проект "Открой#Моспром" был отмечен в категориях "Образование и наука".
Ранее Гарбузов сообщил, что в соревнованиях в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024" участвуют около 5 тыс. спортсменов — работники промышленных предприятий и около 2,5 тыс. — студенты вузов и колледжей столицы. Интерес к спартакиаде растет.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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