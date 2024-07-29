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На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов - РИА Новости, 29.07.2024
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:17
2024-07-29T13:17
2024-07-29T13:17
происшествия
республика карелия
артур парфенчиков
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей."На основании статьи 77 пункта 1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 Беломорско-Балтийского канала, вводится запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
https://ria.ru/20240729/karelija-1962625712.html
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происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, ЧП на Беломорканале
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
В Карелии на участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей.
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"На основании статьи 77 пункта 1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 Беломорско-Балтийского канала, вводится запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.
По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.