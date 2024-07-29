https://ria.ru/20240729/dvizhenie-1962670421.html

На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов

На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов - РИА Новости, 29.07.2024

На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов

Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:17

2024-07-29T13:17

2024-07-29T13:17

происшествия

республика карелия

артур парфенчиков

чп на беломорканале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962619642_0:123:1027:701_1920x0_80_0_0_cd9a4e80c600f26b6ac3c44dd8f594db.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей."На основании статьи 77 пункта 1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 Беломорско-Балтийского канала, вводится запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html

https://ria.ru/20240729/karelija-1962625712.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, чп на беломорканале