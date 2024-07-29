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На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов - РИА Новости, 29.07.2024
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13:17 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/dvizhenie-1962670421.html
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов - РИА Новости, 29.07.2024
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов
Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:17
2024-07-29T13:17
происшествия
республика карелия
артур парфенчиков
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей."На основании статьи 77 пункта 1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 Беломорско-Балтийского канала, вводится запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
https://ria.ru/20240729/karelija-1962625712.html
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происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, ЧП на Беломорканале
На участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов

В Карелии на участке Беломорско-Балтийского канала запретили движение судов

© ГУ МЧС России по Республике КарелияСилы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Карелия
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение судов запрещено на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) после того, как в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей.
«
"На основании статьи 77 пункта 1 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации ввиду падения уровня воды в бьефе шлюза №10 - шлюза №11 вследствие разрушения временной строительной перемычки при реконструкции плотины №23 гидроузла №11 Беломорско-Балтийского канала, вводится запрет на движение всех судов на участке 1246-1255 км", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения
28 июля, 23:12
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.
По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Шлюз Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Инфекционистов направили в район Карелии из-за размыва перемычки на ББК
Вчера, 10:43
 
ПроисшествияРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковЧП на Беломорканале
 
 
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