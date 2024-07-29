https://ria.ru/20240729/dtp-1962594362.html

В Приморье пьяный водитель за рулем иномарки врезался в большегруз

В Приморье пьяный водитель за рулем иномарки врезался в большегруз - РИА Новости, 29.07.2024

В Приморье пьяный водитель за рулем иномарки врезался в большегруз

Пьяный водитель за рулем иномарки в Приморье на встречной полосе врезался в большегруз, тягач в результате столкновения слетел с моста, два человека погибли,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:03

2024-07-29T06:03

2024-07-29T06:03

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Пьяный водитель за рулем иномарки в Приморье на встречной полосе врезался в большегруз, тягач в результате столкновения слетел с моста, два человека погибли, сообщает краевая прокуратура. "Ночью 28 июля 2024 года 60-летний житель поселка городского типа Новошахтинский в состоянии опьянения управлял Nissan Sunny и на 661-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volvo FH 12, от чего оторвался прицеп большегруза, а тягач слетел с моста. В результате ДТП погиб 46-летний водитель большегруза и его 54-летний пассажир", - говорится в сообщении. Виновник задержан на месте сотрудниками полиции. На него возбудили дело по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20240728/dtp-1962560614.html

россия

приморский край

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происшествия, россия, приморский край