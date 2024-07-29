https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html

Как МСП.РФ помогает получить доступ к сервисам и мерам поддержки

Как МСП.РФ помогает получить доступ к сервисам и мерам поддержки - РИА Новости, 29.07.2024

Как МСП.РФ помогает получить доступ к сервисам и мерам поддержки

Более 4 миллионов раз за два года обратились предприниматели к сервисам и продуктам платформы МСП.РФ. При этом количество пользователей, использующих сервисы... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:54

2024-07-29T17:54

2024-07-29T17:54

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поддержка бизнеса

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

александр новак

александр исаевич

корпорация мсп

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Более 4 миллионов раз за два года обратились предприниматели к сервисам и продуктам платформы МСП.РФ. При этом количество пользователей, использующих сервисы одного пользователя за этот период увеличилось более чем на 30%. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Она создана по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство"."Сегодня в России свой бизнес развивают 6,2 миллиона субъектов МСП, среди которых более 4 миллионов – индивидуальные предприниматели, 2,2 миллиона – юридические лица. За год количество субъектов МСП выросло на 254 тысяч. Положительная динамика развития сектора МСП показывает, что он готов к качественному росту", – отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак.Для пользователей платформы доступно 30 бесплатных сервисов. Более четверти пользователей МСП.РФ из 5 регионов: Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области. Лидерство этих регионов можно объяснить не только количеством предпринимателей, но и уровнем цифровизации.На данный момент все регионы имеют возможность предоставлять меры поддержки для развития предпринимательства. На МСП.РФ доступно более 800 мер. К наиболее популярным услугам по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" относятся консультационная образовательная и финансовая поддержка.При возникновении какого-либо нарушения можно сообщить об этом через Сервис 360. Например, при проверках, получении государственной поддержки и иных проблемах, которые связаны с ведением бизнеса.Сервис 360 работает как "зеркальный реестр проверок". Ранее им уже воспользовались более 211 тысяч предпринимателей.Выявление нарушенийГендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в месяц в организацию поступает более 200 обращений, часть из которых требует их юридического вмешательства. Он привел в пример историю из Перми, где турагенту нужно было снять вывеску, так требовала районная администрация города, так как табличка не соответствовала паспорту внешнего облика объекта и правилам благоустройства.Данная вывеска висела много лет и не менялась. Ранее у администрации не было вопросов по этому поводу. Позже вывеску все же демонтировали.Тогда сотрудники проверили положение об отделе градостроительства, работник которого проводил проверку. Посмотрели Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, Правила благоустройства и Порядок выявления и демонтажа вывесок. Выяснилось, что контроль вывесок является муниципальным контролем по 248-ФЗ. По закону после проведения контрольного мероприятия без взаимодействия и выявления нарушений контрольный орган обязан оформить акт и вместе с предписанием отправить контролируемому лицу. Однако, ни акт, не предписание предпринимателю не поступали, что делает проверку недействительной. Также нормы муниципальных актов не соответствуют нормам 248-ФЗ.В результате данный вопрос был решен совместно с прокуратурой, которая подтвердила, что был нарушен порядок выявления нарушения.Помощь предпринимателямВ Ростовской области налоговая обнаружила у компании задолженность по налоговым платежам на 40 миллионов рублей. Несмотря на то, что у компании есть имущество и долгосрочные договоры, сумма была слишком большая, чтобы оплатить ее за раз. Владелец бизнеса совместно с налоговой выработал механизм вывода компании из дефолтного состояния.Однако на финальной стадии проблемой стал период рассрочки в рамках заключаемого мирового соглашения, так как она была нужна на срок более одного года. Для этого требовалось соответствующее ходатайство от Корпорации.В результате вопрос успели решить за два дня, арбитражный суд утвердил мировое соглашение.Суть помощи заключалась в том, чтобы в течении двух дней после обращения отработать его совместно с налоговой, подтвердить возможность предоставления рассрочки и направить ходатайство в ФНС о предоставлении предпринимателю рассрочки на максимально возможный срок – 3 года. Однако без ходатайства налоговая в таких случаях дает рассрочку только на 1 год.Сервис помощи с решением проблемСервис 360 помогает в случае административного давления на бизнес, закупки товаров (действия/бездействия заказчика), финансовой поддержки (если был отказ в предоставлении поручительств и гарантий), имущественной поддержки, взаимодействия с другими организациями поддержки предпринимательства, работой маркетплейсов.Кроме того, на данной платформе можно пройти Бизнес-обучение. Например, оценить свой потенциал, освоить новые знания и навыки (персональная подборка видеолекций, курсов и программ на основе оценки компетенций), найти ответы на вопросы (мероприятия с экспертами), решить бизнес-задачи (с помощью наставничества), протестировать бизнес-решения или найти точку роста бизнеса (сервис предлагает 25 автоматизированных инструментов для быстрого старта или роста бизнеса).Больше информации о мерах поддержки бизнесу можно узнать в центре "Мой бизнес", созданному по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240726/podderzhka-1962256081.html

https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

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россия

москва

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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