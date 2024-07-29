https://ria.ru/20240729/dnr-1962717215.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 29.07.2024
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей погибли в ДНР с 22 по 28 июля из-за действий украинских войск, еще 28 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:33
2024-07-29T15:33
2024-07-29T15:33
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли в ДНР с 22 по 28 июля из-за действий украинских войск, еще 28 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении приводится инфографика, согласно которой с 22 по 28 июля погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 28, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9357 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за всё время составило 14 220, среди них 912 детей.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР с 22 по 28 июля погибли шесть мирных жителей