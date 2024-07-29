Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"
Армен Колоян стал победителем конкурса на пост главы Общественного радио Армении
© Фото : Армен КолоянАрмен Колоян
© Фото : Армен Колоян
Армен Колоян
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна Гарегина Хумаряна стал сотрудник "Радио Свобода"* Армен Колоян, которого, по данным армянских СМИ, поддерживали власти страны, говорится в сообщении совета общественного вещателя республики.
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"Признать Армена Колояна победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора ЗАО "Общественная радиокомпания Армении", - говорится в постановлении совета. Отмечается, что за Колояна проголосовали пять членов совета из семи. Всего за пост директора Общественного радио Армении боролись восемь кандидатов.
Бывший директор радио Гарегин Хумарян, выдвинувший свою кандидатуру и не получивший ни одного голоса, назвал итоги конкурса результатом административно-правовых трюков. "Это ведет в суд. Вопрос обсуждался с рядом наиболее авторитетных экспертов в этой области, и есть общее понимание, что ситуация должна получить соответствующую правовую оценку. Мы начинаем процесс обжалования результатов конкурса, скорее всего, с сегодняшнего дня. Процесс был предсказуемым, иски были подготовлены заранее", - написал Хумарян на своей странице в соцсети Facebook** .
По данным местной газеты "Грапарак" (Площадь), Колоян был кандидатом от властей республики. Он долгие годы живет с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода*".
Бывший директор Общественного радио Армении Хумарян в февраля раскритиковал политику премьера Армении Никола Пашиняна.
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