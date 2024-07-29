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Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*" - РИА Новости, 29.07.2024
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15:48 29.07.2024 (обновлено: 15:57 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/direktor-1962721013.html
Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"
Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*" - РИА Новости, 29.07.2024
Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"
Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:48
2024-07-29T15:57
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна Гарегина Хумаряна стал сотрудник "Радио Свобода"* Армен Колоян, которого, по данным армянских СМИ, поддерживали власти страны, говорится в сообщении совета общественного вещателя республики. "Признать Армена Колояна победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора ЗАО "Общественная радиокомпания Армении", - говорится в постановлении совета. Отмечается, что за Колояна проголосовали пять членов совета из семи. Всего за пост директора Общественного радио Армении боролись восемь кандидатов. Бывший директор радио Гарегин Хумарян, выдвинувший свою кандидатуру и не получивший ни одного голоса, назвал итоги конкурса результатом административно-правовых трюков. "Это ведет в суд. Вопрос обсуждался с рядом наиболее авторитетных экспертов в этой области, и есть общее понимание, что ситуация должна получить соответствующую правовую оценку. Мы начинаем процесс обжалования результатов конкурса, скорее всего, с сегодняшнего дня. Процесс был предсказуемым, иски были подготовлены заранее", - написал Хумарян на своей странице в соцсети Facebook** . По данным местной газеты "Грапарак" (Площадь), Колоян был кандидатом от властей республики. Он долгие годы живет с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода*". Бывший директор Общественного радио Армении Хумарян в февраля раскритиковал политику премьера Армении Никола Пашиняна.* Признано СМИ-иноагентом в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, армения, россия, прага, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Прага, Никол Пашинян
Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"

Армен Колоян стал победителем конкурса на пост главы Общественного радио Армении

© Фото : Армен КолоянАрмен Колоян
Армен Колоян - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Армен Колоян
Армен Колоян
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна Гарегина Хумаряна стал сотрудник "Радио Свобода"* Армен Колоян, которого, по данным армянских СМИ, поддерживали власти страны, говорится в сообщении совета общественного вещателя республики.
«
"Признать Армена Колояна победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора ЗАО "Общественная радиокомпания Армении", - говорится в постановлении совета. Отмечается, что за Колояна проголосовали пять членов совета из семи. Всего за пост директора Общественного радио Армении боролись восемь кандидатов.
Бывший директор радио Гарегин Хумарян, выдвинувший свою кандидатуру и не получивший ни одного голоса, назвал итоги конкурса результатом административно-правовых трюков. "Это ведет в суд. Вопрос обсуждался с рядом наиболее авторитетных экспертов в этой области, и есть общее понимание, что ситуация должна получить соответствующую правовую оценку. Мы начинаем процесс обжалования результатов конкурса, скорее всего, с сегодняшнего дня. Процесс был предсказуемым, иски были подготовлены заранее", - написал Хумарян на своей странице в соцсети Facebook** .
По данным местной газеты "Грапарак" (Площадь), Колоян был кандидатом от властей республики. Он долгие годы живет с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода*".
Бывший директор Общественного радио Армении Хумарян в февраля раскритиковал политику премьера Армении Никола Пашиняна.
* Признано СМИ-иноагентом в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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