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Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"

Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*" - РИА Новости, 29.07.2024

Общественное радио Армении возглавит сотрудник "Радио Свобода*"

Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:48

2024-07-29T15:48

2024-07-29T15:57

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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора Общественного радио Армении (ОРА) вместо критиковавшего премьера Никола Пашиняна Гарегина Хумаряна стал сотрудник "Радио Свобода"* Армен Колоян, которого, по данным армянских СМИ, поддерживали власти страны, говорится в сообщении совета общественного вещателя республики. "Признать Армена Колояна победителем конкурса на замещение вакантной должности исполнительного директора ЗАО "Общественная радиокомпания Армении", - говорится в постановлении совета. Отмечается, что за Колояна проголосовали пять членов совета из семи. Всего за пост директора Общественного радио Армении боролись восемь кандидатов. Бывший директор радио Гарегин Хумарян, выдвинувший свою кандидатуру и не получивший ни одного голоса, назвал итоги конкурса результатом административно-правовых трюков. "Это ведет в суд. Вопрос обсуждался с рядом наиболее авторитетных экспертов в этой области, и есть общее понимание, что ситуация должна получить соответствующую правовую оценку. Мы начинаем процесс обжалования результатов конкурса, скорее всего, с сегодняшнего дня. Процесс был предсказуемым, иски были подготовлены заранее", - написал Хумарян на своей странице в соцсети Facebook** . По данным местной газеты "Грапарак" (Площадь), Колоян был кандидатом от властей республики. Он долгие годы живет с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода*". Бывший директор Общественного радио Армении Хумарян в февраля раскритиковал политику премьера Армении Никола Пашиняна.* Признано СМИ-иноагентом в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917034394.html

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в мире, армения, россия, прага, никол пашинян