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Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/desantniki-1962592593.html
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.07.2024
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:10
2024-07-29T05:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы комплекса "Zala" обнаружили украинскую станцию РЭБ, прикрывающую район, в котором находился командный пункт украинской армии. Десантники, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили выявленную цель, а комплекс "Zala" зафиксировал ее поражение. Затем десантники ещё одним барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходное орудие украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: дрон ВДВ уничтожил станцию РЭБ и орудие ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы комплекса "Zala" обнаружили украинскую станцию РЭБ, прикрывающую район, в котором находился командный пункт украинской армии. Десантники, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили выявленную цель, а комплекс "Zala" зафиксировал ее поражение. Затем десантники ещё одним барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходное орудие украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
Искандер нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
04:25
Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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