https://ria.ru/20240729/desantniki-1962592593.html

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.07.2024

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:10

2024-07-29T05:10

2024-07-29T05:10

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херсонская область

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы комплекса "Zala" обнаружили украинскую станцию РЭБ, прикрывающую район, в котором находился командный пункт украинской армии. Десантники, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили выявленную цель, а комплекс "Zala" зафиксировал ее поражение. Затем десантники ещё одним барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходное орудие украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

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херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность