https://ria.ru/20240729/desantniki-1962592593.html
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.07.2024
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:10
2024-07-29T05:10
2024-07-29T05:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы комплекса "Zala" обнаружили украинскую станцию РЭБ, прикрывающую район, в котором находился командный пункт украинской армии. Десантники, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили выявленную цель, а комплекс "Zala" зафиксировал ее поражение. Затем десантники ещё одним барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходное орудие украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: дрон ВДВ уничтожил станцию РЭБ и орудие ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожило украинскую станцию РЭБ и самоходное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторы комплекса "Zala" обнаружили украинскую станцию РЭБ, прикрывающую район, в котором находился командный пункт украинской армии. Десантники, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили выявленную цель, а комплекс "Zala" зафиксировал ее поражение. Затем десантники ещё одним барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходное орудие украинской армии на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.