Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 29.07.2024 (обновлено: 12:56 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/deputaty-1962663880.html
В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента
В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента - РИА Новости, 29.07.2024
В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента
Все оппозиционные депутаты Молдавии покинули в знак протеста против нарушения правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) основного закона республики... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:55
2024-07-29T12:56
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Все оппозиционные депутаты Молдавии покинули в знак протеста против нарушения правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) основного закона республики торжественное заседание парламента, приуроченное ко Дню Конституции. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона. По этому случая парламент республики организовал торжественное заседание, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Оппозиционный блок "Победа" провел акцию протеста в защиту конституции Молдавии перед зданием парламента до начала заседания. Участники акции вышли с черными надувными шарами, содержащими статьи основного закона страны, которые нарушает правящая партия. После депутаты блока "Победа" продолжили акцию в защиту конституции уже в зале заседания парламента. На своих рабочих местах они разместили плакаты: "ПДС уничтожила демократию", "Восстановите государственный суверенитет", "ПДС нарушила все конституционные права". После этого они в знак протеста покинули зал заседаний. Позже к ним присоединились депутаты другого оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Прежде чем покинуть зал, представители блока развернули плакаты у своих рабочих мест с обвинениями ПДС в узурпации власти и лицемерии. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240729/zasedanie-1962624275.html
https://ria.ru/20240716/kishinev-1960118674.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента

Оппозиция в Молдавии выступила против нарушения правящей партией конституции

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Все оппозиционные депутаты Молдавии покинули в знак протеста против нарушения правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) основного закона республики торжественное заседание парламента, приуроченное ко Дню Конституции.
Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона. По этому случая парламент республики организовал торжественное заседание, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Молдавии отложили суд по делу о финансировании партии "Шор"
Вчера, 10:39
Оппозиционный блок "Победа" провел акцию протеста в защиту конституции Молдавии перед зданием парламента до начала заседания. Участники акции вышли с черными надувными шарами, содержащими статьи основного закона страны, которые нарушает правящая партия. После депутаты блока "Победа" продолжили акцию в защиту конституции уже в зале заседания парламента. На своих рабочих местах они разместили плакаты: "ПДС уничтожила демократию", "Восстановите государственный суверенитет", "ПДС нарушила все конституционные права". После этого они в знак протеста покинули зал заседаний.
Позже к ним присоединились депутаты другого оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Прежде чем покинуть зал, представители блока развернули плакаты у своих рабочих мест с обвинениями ПДС в узурпации власти и лицемерии.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта
16 июля, 20:43
 
В миреМолдавияМайя СандуВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала