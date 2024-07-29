https://ria.ru/20240729/deputaty-1962663880.html

В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента

В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента - РИА Новости, 29.07.2024

В Молдавии все оппозиционные депутаты покинули заседание парламента

Все оппозиционные депутаты Молдавии покинули в знак протеста против нарушения правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) основного закона республики... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:55

2024-07-29T12:55

2024-07-29T12:56

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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Все оппозиционные депутаты Молдавии покинули в знак протеста против нарушения правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) основного закона республики торжественное заседание парламента, приуроченное ко Дню Конституции. Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона. По этому случая парламент республики организовал торжественное заседание, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Оппозиционный блок "Победа" провел акцию протеста в защиту конституции Молдавии перед зданием парламента до начала заседания. Участники акции вышли с черными надувными шарами, содержащими статьи основного закона страны, которые нарушает правящая партия. После депутаты блока "Победа" продолжили акцию в защиту конституции уже в зале заседания парламента. На своих рабочих местах они разместили плакаты: "ПДС уничтожила демократию", "Восстановите государственный суверенитет", "ПДС нарушила все конституционные права". После этого они в знак протеста покинули зал заседаний. Позже к ним присоединились депутаты другого оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Прежде чем покинуть зал, представители блока развернули плакаты у своих рабочих мест с обвинениями ПДС в узурпации власти и лицемерии. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240729/zasedanie-1962624275.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение