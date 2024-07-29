https://ria.ru/20240729/delo-1962807535.html
Дело блогера Камикадзе Ди* поступило в суд для заочного рассмотрения
Дело блогера Камикадзе Ди* поступило в суд для заочного рассмотрения - РИА Новости, 29.07.2024
Дело блогера Камикадзе Ди* поступило в суд для заочного рассмотрения
В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:35
2024-07-29T22:35
2024-07-29T22:35
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Уголовное дело в отношении Иванов Д.С.* зарегистрировано судом, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. Ранее этот же суд заочно арестовал Иванова*. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти), он объявлен в розыск. Иванов ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва, чехия
Происшествия, Россия, Москва, Чехия
Дело блогера Камикадзе Ди* поступило в суд для заочного рассмотрения
Дело блогера Камикадзе Ди поступило в московский суд для заочного рассмотрения
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело в отношении Иванов Д.С.* зарегистрировано судом, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Ранее этот же суд заочно арестовал Иванова*.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ
(распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти), он объявлен в розыск.
Иванов ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России