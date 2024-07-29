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На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность - РИА Новости, 29.07.2024
На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах на севере Бурятии, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:04
2024-07-29T11:04
2024-07-29T11:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 29 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах на севере Бурятии, предупреждает региональный главк МЧС России. "IV класс пожарной опасности прогнозируется на территории Баунтовского эвенкийского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности. В Бурятии действует особый противопожарный режим. Также в республике из-за лесных пожаров введен режим ЧС регионального значения.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в четырех районах Бурятии