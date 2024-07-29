https://ria.ru/20240729/burjatija-1962629659.html

На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность

На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность - РИА Новости, 29.07.2024

На севере Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах на севере Бурятии, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:04

2024-07-29T11:04

2024-07-29T11:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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УЛАН-УДЭ, 29 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах на севере Бурятии, предупреждает региональный главк МЧС России. "IV класс пожарной опасности прогнозируется на территории Баунтовского эвенкийского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности. В Бурятии действует особый противопожарный режим. Также в республике из-за лесных пожаров введен режим ЧС регионального значения.

https://ria.ru/20240727/jakutija-1962327063.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии