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"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024
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16:26 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962732758.html
"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей
"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024
"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей
АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) не получил 1,3 миллиарда рублей, о котором говорит следствие в контексте уголовного дела о завышении цен на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:26
2024-07-29T16:26
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) не получил 1,3 миллиарда рублей, о котором говорит следствие в контексте уголовного дела о завышении цен на индивидуальные рационы питания в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Мосгорсуде. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В ходе заседания стало известно, что речь идет о поставке 9 миллионов наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. "Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие", - заявил адвокат фигуранта Александра Михайленко. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, вину они не признают. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в прошлую пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://radiosputnik.ru/20240726/bulgakov-1962217007.html
https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей

"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей по делу Булгакова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) не получил 1,3 миллиарда рублей, о котором говорит следствие в контексте уголовного дела о завышении цен на индивидуальные рационы питания в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Мосгорсуде.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК).
Экс-заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
По месту проживания арестованного экс-замглавы МО Булгакова прошли обыски
26 июля, 17:04
В ходе заседания стало известно, что речь идет о поставке 9 миллионов наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене.
«
"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие", - заявил адвокат фигуранта Александра Михайленко.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, вину они не признают. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины
27 июля, 08:11
В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщили в прошлую пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова
26 июля, 15:56
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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