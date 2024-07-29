https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962732758.html

"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей

"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024

"Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей

АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) не получил 1,3 миллиарда рублей, о котором говорит следствие в контексте уголовного дела о завышении цен на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:26

2024-07-29T16:26

2024-07-29T16:26

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) не получил 1,3 миллиарда рублей, о котором говорит следствие в контексте уголовного дела о завышении цен на индивидуальные рационы питания в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Мосгорсуде. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В ходе заседания стало известно, что речь идет о поставке 9 миллионов наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. "Грязинский пищевой комбинат" не получил 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие", - заявил адвокат фигуранта Александра Михайленко. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, вину они не признают. Как сообщали тогда в суде, заключенные с Минобороны контракты были заведомо завышены путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. В последний раз обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 18 сентября. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в прошлую пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://radiosputnik.ru/20240726/bulgakov-1962217007.html

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962196087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова