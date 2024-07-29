https://ria.ru/20240729/britanija-1962707630.html

Британия призвала опубликовать результаты выборов в Венесуэле

Британия призвала опубликовать результаты выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Британия призвала опубликовать результаты выборов в Венесуэле

Великобритания обеспокоена заявлениями о возможных нарушениях на президентских выборах в Венесуэле и призывает опубликовать результаты голосования в полном... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:03

2024-07-29T15:03

2024-07-29T15:03

в мире

венесуэла

великобритания

колумбия

николас мадуро

жозеп боррель

евросоюз

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Великобритания обеспокоена заявлениями о возможных нарушениях на президентских выборах в Венесуэле и призывает опубликовать результаты голосования в полном объеме, сообщил в понедельник британский МИД в соцсети X. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Мы обеспокоены сообщениями о серьезных нарушениях при подсчете голосов и в объявленных результатах президентских выборов в Венесуэле, прошедших в воскресенье. Мы призываем к быстрой и прозрачной публикации полных, подробных результатов, чтобы обеспечить, что их итог отражает голоса народа Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Колумбия и Испания призвали к независимому подсчету и проверке голосов на выборах в Венесуэле. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал уважать результаты голосования и заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса. В США также выразили обеспокоенность тем, что опубликованные результаты выборов "не отражают волю и голоса" народа страны. Глава МИД Чили заявил, что страна воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей. Власти Перу, Коста-Рики и Аргентины также отказались признать победу Мадуро на президентских выборах.

https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html

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в мире, венесуэла, великобритания, колумбия, николас мадуро, жозеп боррель, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024