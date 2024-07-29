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Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу - РИА Новости, 29.07.2024
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14:50 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/blogery-1962705209.html
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу - РИА Новости, 29.07.2024
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу
Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:50
2024-07-29T14:50
общество
технологии
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице, передает корреспондент РИА Новости. "Каналы 10 тысяч плюс... отсутствие верификации не запрещает вести свой канал, но для них вводится запрет, им запрещено размещать у себя рекламу, другие каналы не должны репостить их сообщения", — сказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу

Хинштейн: блогерам с 10 тыс подписчиков без верификации могут запретить рекламу

© iStock.com / RossHelenДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / RossHelen
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице, передает корреспондент РИА Новости.
"Каналы 10 тысяч плюс... отсутствие верификации не запрещает вести свой канал, но для них вводится запрет, им запрещено размещать у себя рекламу, другие каналы не должны репостить их сообщения", — сказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Хинштейн назвал блокировку каналов ГТРК признаком информационной войны
7 февраля, 10:35
 
ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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