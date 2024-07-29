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Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу - РИА Новости, 29.07.2024
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу
Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:50
2024-07-29T14:50
2024-07-29T14:50
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице, передает корреспондент РИА Новости. "Каналы 10 тысяч плюс... отсутствие верификации не запрещает вести свой канал, но для них вводится запрет, им запрещено размещать у себя рекламу, другие каналы не должны репостить их сообщения", — сказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу
Хинштейн: блогерам с 10 тыс подписчиков без верификации могут запретить рекламу