https://ria.ru/20240729/blogery-1962705209.html

Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу

Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу - РИА Новости, 29.07.2024

Крупным блогерам без верификации могут запретить размещать рекламу

Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:50

2024-07-29T14:50

2024-07-29T14:50

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД по информполитике одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице, передает корреспондент РИА Новости. "Каналы 10 тысяч плюс... отсутствие верификации не запрещает вести свой канал, но для них вводится запрет, им запрещено размещать у себя рекламу, другие каналы не должны репостить их сообщения", — сказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html

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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф