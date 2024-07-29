https://ria.ru/20240729/biznes-1962573264.html

Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона

Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона - РИА Новости, 29.07.2024

Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона

Количество самозанятых в столице на 1 июля 2024 года достигло 1,73 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:15

2024-07-29T09:15

2024-07-29T09:15

мария багреева

москва

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Количество самозанятых в столице на 1 июля 2024 года достигло 1,73 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 миллиона", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Заммэра обратила внимание, что доход столичных самозанятых за время действия налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории столицы с 2019 года составил почти 1,2 триллиона рублей. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года они заработали более 225 миллиардов рублей.Самыми популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство, отметила Багреева.В пресс-службе указали, что в январе – июне 2024 года самозанятые выдали клиентам 60,1 миллиона чеков. Средний размер чека на конец июня 2024 года вырос на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 3 тысячи 351 рубль. За первое полугодие самозанятые перечислили в столичный бюджет 6,7 миллиарда рублей – на 46% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия налогового режима – более 30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240726/bagreeva-1962043841.html

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мария багреева, москва