Рейтинг@Mail.ru
Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/biznes-1962573264.html
Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона
Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона - РИА Новости, 29.07.2024
Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона
Количество самозанятых в столице на 1 июля 2024 года достигло 1,73 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:15
2024-07-29T09:15
мария багреева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945728620_0:52:2833:1646_1920x0_80_0_0_fb911a1eaf1ee96a4b348d691fde3bea.jpg
Количество самозанятых в столице на 1 июля 2024 года достигло 1,73 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 миллиона", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Заммэра обратила внимание, что доход столичных самозанятых за время действия налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории столицы с 2019 года составил почти 1,2 триллиона рублей. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года они заработали более 225 миллиардов рублей.Самыми популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство, отметила Багреева.В пресс-службе указали, что в январе – июне 2024 года самозанятые выдали клиентам 60,1 миллиона чеков. Средний размер чека на конец июня 2024 года вырос на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 3 тысячи 351 рубль. За первое полугодие самозанятые перечислили в столичный бюджет 6,7 миллиарда рублей – на 46% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия налогового режима – более 30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240726/bagreeva-1962043841.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945728620_128:0:2833:2029_1920x0_80_0_0_1c484c5402a650be108efca093012f4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Количество самозанятых в столице на 1 июля 2024 года достигло 1,73 миллиона человек, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 миллиона", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
Заммэра обратила внимание, что доход столичных самозанятых за время действия налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории столицы с 2019 года составил почти 1,2 триллиона рублей. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года они заработали более 225 миллиардов рублей.
Самыми популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство, отметила Багреева.
В пресс-службе указали, что в январе – июне 2024 года самозанятые выдали клиентам 60,1 миллиона чеков. Средний размер чека на конец июня 2024 года вырос на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 3 тысячи 351 рубль. За первое полугодие самозанятые перечислили в столичный бюджет 6,7 миллиарда рублей – на 46% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия налогового режима – более 30 миллиардов рублей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос в 1,5 раза
26 июля, 09:15
 
Мария БагрееваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала