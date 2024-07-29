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Байден хочет ограничить неподсудность президентов США, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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12:21 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bayden-1962650206.html
Байден хочет ограничить неподсудность президентов США, пишут СМИ
Байден хочет ограничить неподсудность президентов США, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
Байден хочет ограничить неподсудность президентов США, пишут СМИ
Президент США Джо Байден планирует внести особую поправку в конституцию страны, чтобы ограничить неподсудность глав государства, сообщает издание Politico. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:21
2024-07-29T12:21
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует внести особую поправку в конституцию страны, чтобы ограничить неподсудность глав государства, сообщает издание Politico. "Президент Джо Байден планирует в понедельник (29 июля) раскрыть предложение о кардинальном реформировании верховного суда... Также ожидается, что он выдвинет конституционную поправку, ограничивающую неподсудность президентов и еще ряда высших чиновников", - пишет издание со ссылкой на два неназванных источника. Как сообщается, упомянутая поправка составлена в ответ на постановление верховного суда, признавшего частичную неподсудность Трампа. Точные положения поправки не оглашаются. Верховный суд США 1 июля отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В постановлении верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать. Трамп поприветствовал решение верховного суда, в то время как президент США Байден заявил о создании опасного прецедента, фактически разрешающего лидеру государства игнорировать закон. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956771335.html
https://ria.ru/20240701/tramp-1956703273.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден хочет ограничить неподсудность президентов США, пишут СМИ

Politico: Байден хочет внести поправку об ограничении неподсудности президентов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует внести особую поправку в конституцию страны, чтобы ограничить неподсудность глав государства, сообщает издание Politico.
"Президент Джо Байден планирует в понедельник (29 июля) раскрыть предложение о кардинальном реформировании верховного суда... Также ожидается, что он выдвинет конституционную поправку, ограничивающую неподсудность президентов и еще ряда высших чиновников", - пишет издание со ссылкой на два неназванных источника.
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Как сообщается, упомянутая поправка составлена в ответ на постановление верховного суда, признавшего частичную неподсудность Трампа. Точные положения поправки не оглашаются.
Верховный суд США 1 июля отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В постановлении верховного суда США говорится, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не попадать.
Трамп поприветствовал решение верховного суда, в то время как президент США Байден заявил о создании опасного прецедента, фактически разрешающего лидеру государства игнорировать закон.
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса - штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
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