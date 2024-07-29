Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bangladesh-1962783169.html
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России - РИА Новости, 29.07.2024
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:08
2024-07-29T19:08
в мире
бангладеш
дакка (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960540615_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_9c2c675a47b7e17e02f7dadc6db3c8e5.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. "Обстановка в Бангладеш остается нестабильной. Продолжаются студенческие протесты, наиболее крупные из них прошли в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал, Савар. Безопасность обеспечивают вооруженные силы и полиция", - сказано в публикации. Посольство просит находящихся в Бангладеш граждан оставаться бдительными и не посещать места массового скопления людей, в частности в столичных районах Мирпур-10, Найя Палтан, Сегун Багича и Рамна. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш несколько недель, на позапрошлой неделе они усилились после того, как 15 июля в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html
https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960837078.html
бангладеш
дакка (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960540615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9938ca0dbcb3d42daf7916002d25b944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, дакка (город), россия
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Россия
Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России

Посольство России в Дакке: обстановка в Бангладеш остается нестабильной

© AP Photo / Rajib DharСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке.
"Обстановка в Бангладеш остается нестабильной. Продолжаются студенческие протесты, наиболее крупные из них прошли в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал, Савар. Безопасность обеспечивают вооруженные силы и полиция", - сказано в публикации.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Протесты в Бангладеш не коснулись стройплощадки АЭС, где работают россияне
24 июля, 18:29
Посольство просит находящихся в Бангладеш граждан оставаться бдительными и не посещать места массового скопления людей, в частности в столичных районах Мирпур-10, Найя Палтан, Сегун Багича и Рамна.
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш несколько недель, на позапрошлой неделе они усилились после того, как 15 июля в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
Беспорядки, вызванные протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Число жертв беспорядков в Бангладеш превысило сто человек
19 июля, 20:57
 
В миреБангладешДакка (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала