https://ria.ru/20240729/bangladesh-1962783169.html

Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России

Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России - РИА Новости, 29.07.2024

Обстановка в Бангладеш остается нестабильной, сообщило посольство России

Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:08

2024-07-29T19:08

2024-07-29T19:08

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстановка в Бангладеш остается нестабильной из-за продолжающихся студенческих протестов, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. "Обстановка в Бангладеш остается нестабильной. Продолжаются студенческие протесты, наиболее крупные из них прошли в городах Дакка, Читтагонг, Силхет, Раджшахи, Барисал, Савар. Безопасность обеспечивают вооруженные силы и полиция", - сказано в публикации. Посольство просит находящихся в Бангладеш граждан оставаться бдительными и не посещать места массового скопления людей, в частности в столичных районах Мирпур-10, Найя Палтан, Сегун Багича и Рамна. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш несколько недель, на позапрошлой неделе они усилились после того, как 15 июля в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.

https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html

https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960837078.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), россия