https://ria.ru/20240729/aziya-1962808386.html

Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией

Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.07.2024

Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией

Развитие отношений России и Японии способно внести вклад в стабильность в регионе Восточной Азии, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:44

2024-07-29T22:44

2024-07-29T22:44

россия

япония

москва

мунэо судзуки

синдзо абэ

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:19:640:379_1920x0_80_0_0_1fa3ce781fc0b7fbfe0e68ed32f529ca.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие отношений России и Японии способно внести вклад в стабильность в регионе Восточной Азии, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. "Развитие российско-японских отношений способно внести существенный вклад в стабильность в регионе Восточной Азии. Я приехал сюда с целью внести вклад в мир, которому может поспособствовать усиление сотрудничества Японии, являющейся лидером в сфере технологий, и России, которая обладает лидерством в сфере энергетики", - сказал Судзуки журналистам. Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, который был крайне негативно воспринят японскими официальными лицами. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.

https://ria.ru/20240729/kreml-1962668422.html

https://ria.ru/20240729/peskov-1962669718.html

россия

япония

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, москва, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире