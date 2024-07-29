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Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
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22:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/aziya-1962808386.html
Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией
Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией
Развитие отношений России и Японии способно внести вклад в стабильность в регионе Восточной Азии, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:44
2024-07-29T22:44
россия
япония
москва
мунэо судзуки
синдзо абэ
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие отношений России и Японии способно внести вклад в стабильность в регионе Восточной Азии, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. "Развитие российско-японских отношений способно внести существенный вклад в стабильность в регионе Восточной Азии. Я приехал сюда с целью внести вклад в мир, которому может поспособствовать усиление сотрудничества Японии, являющейся лидером в сфере технологий, и России, которая обладает лидерством в сфере энергетики", - сказал Судзуки журналистам. Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, который был крайне негативно воспринят японскими официальными лицами. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962668422.html
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россия, япония, москва, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Россия, Япония, Москва, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Японский депутат оценил перспективы развития отношений с Россией

Судзуки: развитие отношений РФ и Японии может внести вклад в стабильность в Азии

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие отношений России и Японии способно внести вклад в стабильность в регионе Восточной Азии, заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
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"Развитие российско-японских отношений способно внести существенный вклад в стабильность в регионе Восточной Азии. Я приехал сюда с целью внести вклад в мир, которому может поспособствовать усиление сотрудничества Японии, являющейся лидером в сфере технологий, и России, которая обладает лидерством в сфере энергетики", - сказал Судзуки журналистам.
Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, который был крайне негативно воспринят японскими официальными лицами. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
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РоссияЯпонияМоскваМунэо СудзукиСиндзо АбэФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)В мире
 
 
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