https://ria.ru/20240729/avariya-1962803163.html

В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2024

В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на Новоарбатском мосту, предварительно, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал столичной... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:50

2024-07-29T21:50

2024-07-29T21:50

происшествия

авто

москва

bmw ag

bmw 1

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на Новоарбатском мосту, предварительно, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на Новоарбатском мосту водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. "Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции, точное число пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240429/dtp-1943081091.html

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происшествия, авто, москва, bmw ag, bmw 1