https://ria.ru/20240729/avariya-1962803163.html
В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2024
В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на Новоарбатском мосту, предварительно, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал столичной... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:50
2024-07-29T21:50
2024-07-29T21:50
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на Новоарбатском мосту, предварительно, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на Новоарбатском мосту водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. "Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции, точное число пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240429/dtp-1943081091.html
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Происшествия, Авто, Москва, BMW AG, BMW 1
В центре Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
На Новоарбатском мосту в центре Москвы столкнулись три машины, пострадали трое