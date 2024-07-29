https://ria.ru/20240729/ataka-1962631549.html

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске - РИА Новости, 29.07.2024

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске

Украинский беспилотник обстрелял многоквартирный дом в Лисичанске в воскресенье, пострадала пожилая женщина, повреждены дом и квартира пострадавшей, сообщила... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:15

2024-07-29T11:15

2024-07-29T14:17

специальная военная операция на украине

лисичанск

происшествия

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ЛУГАНСК, 29 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял многоквартирный дом в Лисичанске в воскресенье, пострадала пожилая женщина, повреждены дом и квартира пострадавшей, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Двадцать восьмого июля 2024 года украинские националистические формирования атаковали при помощи дрона многоквартирный дом в центральной части города. В результате этого бесчеловечного акта пострадала пожилая женщина. Значительные повреждения получил балкон квартиры пострадавшей. Также в нескольких подъездах вылетели оконные стекла", - говорится в сообщении. Отмечается, что "безрезультатные попытки украинских сил получить преимущество на фронте приводят к продолжению ведения боевых действий киевскими властями против мирных жителей прифронтового Лисичанска".

https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html

лисичанск

луганская народная республика

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Балкон многоквартирного дома в Лисичанске после атаки беспилотника Балкон многоквартирного дома в Лисичанске после атаки беспилотника 2024-07-29T11:15 true PT0M11S

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лисичанск, происшествия, луганская народная республика