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Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске - РИА Новости, 29.07.2024
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске
Украинский беспилотник обстрелял многоквартирный дом в Лисичанске в воскресенье, пострадала пожилая женщина, повреждены дом и квартира пострадавшей, сообщила... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:15
2024-07-29T11:15
2024-07-29T14:17
специальная военная операция на украине
лисичанск
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял многоквартирный дом в Лисичанске в воскресенье, пострадала пожилая женщина, повреждены дом и квартира пострадавшей, сообщила администрация Лисичанска в Telegram-канале. "Двадцать восьмого июля 2024 года украинские националистические формирования атаковали при помощи дрона многоквартирный дом в центральной части города. В результате этого бесчеловечного акта пострадала пожилая женщина. Значительные повреждения получил балкон квартиры пострадавшей. Также в нескольких подъездах вылетели оконные стекла", - говорится в сообщении. Отмечается, что "безрезультатные попытки украинских сил получить преимущество на фронте приводят к продолжению ведения боевых действий киевскими властями против мирных жителей прифронтового Лисичанска".
https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html
лисичанск
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Балкон многоквартирного дома в Лисичанске после атаки беспилотника
Балкон многоквартирного дома в Лисичанске после атаки беспилотника
2024-07-29T11:15
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лисичанск, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Происшествия, Луганская Народная Республика
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Лисичанске
Администрация Лисичанска: ВСУ атаковали дом, пострадала пожилая женщина