https://ria.ru/20240729/artilleristy-1962591900.html
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 29.07.2024
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:05
2024-07-29T05:05
2024-07-29T05:09
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны. "Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении. Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. "Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой". Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий. Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны.
"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ
на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении.
Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.
«
"Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой".
Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий.
Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.
США
согласились отправить на Украину
танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.
Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.