https://ria.ru/20240729/artilleristy-1962591900.html

"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 29.07.2024

"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:05

2024-07-29T05:05

2024-07-29T05:09

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны. "Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении. Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. "Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой". Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий. Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф