Рейтинг@Mail.ru
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.07.2024 (обновлено: 05:09 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/artilleristy-1962591900.html
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 29.07.2024
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:05
2024-07-29T05:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929603656_0:187:1400:975_1920x0_80_0_0_186109482fa31f0810e2559cc37907a8.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны. "Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении. Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже. "Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой". Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий. Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929603656_0:0:1384:1038_1920x0_80_0_0_b3c29163fb6fbdf5e05f01b5e7e15ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Авдеевки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Авдеевки . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны.
"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Вчера, 23:07
Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.
«
"Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой".
Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.
США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.
Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.
Искандер нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"До вступления в бой": в США забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
04:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала