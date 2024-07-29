Рейтинг@Mail.ru
Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии" - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:39 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/arkhstoyanie-1962653652.html
Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"
Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии" - РИА Новости, 29.07.2024
Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"
Фестиваль "Архстояние-2024" прошел в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" Калужской области с 26 по 28 июля. Самые яркие события и объекты... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:39
2024-07-29T15:39
фото
туризм
туризм
калужская область
архстояние
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962652109_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_db43d0d54dec25e559699ea5f61c7495.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фестиваль "Архстояние-2024" прошел в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" Калужской области с 26 по 28 июля. Самые яркие события и объекты мероприятия – в фотоленте РИА новости.
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962652109_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ce4b0e5eba87c354ed47cdad837e4a42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, туризм, калужская область, архстояние, туристы
Фото, Туризм, Туризм, Калужская область, Архстояние, туристы
Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"

В парке "Никола-Ленивец" прошел фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фестиваль "Архстояние-2024" прошел в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" Калужской области с 26 по 28 июля. Самые яркие события и объекты мероприятия – в фотоленте РИА новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году тема фестиваля – "Мы". "Мы — источник изменений. Только нам решать, в каких пространствах находиться, кого слушать и куда направлять свой пытливый взгляд", — объяснили организаторы фестиваля в соцсети.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В этом году тема фестиваля – "Мы". "Мы — источник изменений. Только нам решать, в каких пространствах находиться, кого слушать и куда направлять свой пытливый взгляд", — объяснили организаторы фестиваля в соцсети.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Проект существует с 2006 года и собирает художников и архитекторов, создающих на территории парка арт-объекты. Там же проходят перфомансы, лекции, мастер-классы, игры, медитации и театральные постановки.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Проект существует с 2006 года и собирает художников и архитекторов, создающих на территории парка арт-объекты. Там же проходят перфомансы, лекции, мастер-классы, игры, медитации и театральные постановки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Художники и архитекторы из разных регионов России во время мероприятия размещают в "Николо-Ленивца" свои работы.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Художники и архитекторы из разных регионов России во время мероприятия размещают в "Николо-Ленивца" свои работы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Андрей Сяйлев в рамках проекта "Дома Земли" создал три башни - "Инсекто-фаланстер", "Птичья колокольня" и "Театр природы".

В первой можно поближе рассмотреть пчел и других насекомых, во второй – забраться наверх и оставить угощение для пернатых, в третьей – наблюдать с высоты за растениями парка.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Андрей Сяйлев в рамках проекта "Дома Земли" создал три башни - "Инсекто-фаланстер", "Птичья колокольня" и "Театр природы".

В первой можно поближе рассмотреть пчел и других насекомых, во второй – забраться наверх и оставить угощение для пернатых, в третьей – наблюдать с высоты за растениями парка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Основатель парка художник Николай Полисский представил "Баня-форум" — павильон из орешника, который был одновременно лекторием и парной.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Основатель парка художник Николай Полисский представил "Баня-форум" — павильон из орешника, который был одновременно лекторием и парной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Еще на фестивале можно увидеть, как выглядит, например, "Мавзолей мечты". Его создатель – Тотан Кузембаев.

Мавзолей мечты Тотана Кузембаева - проект фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Еще на фестивале можно увидеть, как выглядит, например, "Мавзолей мечты". Его создатель – Тотан Кузембаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Архитекторы Норильска придумали "Город-лабиринт". Там ветер - словно еще один житель, который дует либо сильно, либо очень сильно.

Город-лабиринт - проект фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Архитекторы Норильска придумали "Город-лабиринт". Там ветер - словно еще один житель, который дует либо сильно, либо очень сильно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Перформанс "Прекрасное далеко" Габбилена Галычева предлагает взглянуть на свою жизнь с разных временных отрезков. С помощью песен, исполненных хором, участники могли перенестись в прошлое, откуда с надеждой смотрели в будущее.

Перформанс Прекрасное далеко на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Перформанс "Прекрасное далеко" Габбилена Галычева предлагает взглянуть на свою жизнь с разных временных отрезков. С помощью песен, исполненных хором, участники могли перенестись в прошлое, откуда с надеждой смотрели в будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В музыкальной программе фестиваля - Zoloto и Mirèle, Passmurny и Наадя, Asenssia и Biicla, Дарья Виардо, "Элли на маковом поле" и другие исполнители.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

В музыкальной программе фестиваля - Zoloto и Mirèle, Passmurny и Наадя, Asenssia и Biicla, Дарья Виардо, "Элли на маковом поле" и другие исполнители.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ТуризмФотоТуризмКалужская областьАрхстояниетуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала