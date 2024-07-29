Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"

В парке "Никола-Ленивец" прошел фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние"
В этом году тема фестиваля – "Мы". "Мы — источник изменений. Только нам решать, в каких пространствах находиться, кого слушать и куда направлять свой пытливый взгляд", — объяснили организаторы фестиваля в соцсети.
В этом году тема фестиваля – "Мы". "Мы — источник изменений. Только нам решать, в каких пространствах находиться, кого слушать и куда направлять свой пытливый взгляд", — объяснили организаторы фестиваля в соцсети.
Проект существует с 2006 года и собирает художников и архитекторов, создающих на территории парка арт-объекты. Там же проходят перфомансы, лекции, мастер-классы, игры, медитации и театральные постановки.
Проект существует с 2006 года и собирает художников и архитекторов, создающих на территории парка арт-объекты. Там же проходят перфомансы, лекции, мастер-классы, игры, медитации и театральные постановки.
Художники и архитекторы из разных регионов России во время мероприятия размещают в "Николо-Ленивца" свои работы.
Художники и архитекторы из разных регионов России во время мероприятия размещают в "Николо-Ленивца" свои работы.
Андрей Сяйлев в рамках проекта "Дома Земли" создал три башни - "Инсекто-фаланстер", "Птичья колокольня" и "Театр природы".
В первой можно поближе рассмотреть пчел и других насекомых, во второй – забраться наверх и оставить угощение для пернатых, в третьей – наблюдать с высоты за растениями парка.
Андрей Сяйлев в рамках проекта "Дома Земли" создал три башни - "Инсекто-фаланстер", "Птичья колокольня" и "Театр природы".
В первой можно поближе рассмотреть пчел и других насекомых, во второй – забраться наверх и оставить угощение для пернатых, в третьей – наблюдать с высоты за растениями парка.
Основатель парка художник Николай Полисский представил "Баня-форум" — павильон из орешника, который был одновременно лекторием и парной.
Основатель парка художник Николай Полисский представил "Баня-форум" — павильон из орешника, который был одновременно лекторием и парной.
Еще на фестивале можно увидеть, как выглядит, например, "Мавзолей мечты". Его создатель – Тотан Кузембаев.
Еще на фестивале можно увидеть, как выглядит, например, "Мавзолей мечты". Его создатель – Тотан Кузембаев.
Архитекторы Норильска придумали "Город-лабиринт". Там ветер - словно еще один житель, который дует либо сильно, либо очень сильно.
Архитекторы Норильска придумали "Город-лабиринт". Там ветер - словно еще один житель, который дует либо сильно, либо очень сильно.
Перформанс "Прекрасное далеко" Габбилена Галычева предлагает взглянуть на свою жизнь с разных временных отрезков. С помощью песен, исполненных хором, участники могли перенестись в прошлое, откуда с надеждой смотрели в будущее.
Перформанс "Прекрасное далеко" Габбилена Галычева предлагает взглянуть на свою жизнь с разных временных отрезков. С помощью песен, исполненных хором, участники могли перенестись в прошлое, откуда с надеждой смотрели в будущее.
В музыкальной программе фестиваля - Zoloto и Mirèle, Passmurny и Наадя, Asenssia и Biicla, Дарья Виардо, "Элли на маковом поле" и другие исполнители.
В музыкальной программе фестиваля - Zoloto и Mirèle, Passmurny и Наадя, Asenssia и Biicla, Дарья Виардо, "Элли на маковом поле" и другие исполнители.