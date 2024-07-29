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Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"

Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии" - РИА Новости, 29.07.2024

Мавзолей мечты и "Город-лабиринт". Что необычного было на "Архстоянии"

Фестиваль "Архстояние-2024" прошел в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" Калужской области с 26 по 28 июля. Самые яркие события и объекты... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:39

2024-07-29T15:39

2024-07-29T15:39

фото

туризм

туризм

калужская область

архстояние

туристы

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фестиваль "Архстояние-2024" прошел в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" Калужской области с 26 по 28 июля. Самые яркие события и объекты мероприятия – в фотоленте РИА новости.

калужская область

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2024

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