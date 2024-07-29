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В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов - РИА Новости, 29.07.2024
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов
Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли, их тела нашли на высоте 3200 метров, спустить их планируется во вторник с... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:05
2024-07-29T22:05
2024-07-29T22:05
россия
эльбрусский район
чегем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли, их тела нашли на высоте 3200 метров, спустить их планируется во вторник с помощью вертолета, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. Утром в понедельник в МЧС поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности, но не спустились вниз к обусловленному времени. Спасатели на вертолете обследовали склоны горы Юном, но это результатов не дало. Позже одну группу спасателей высадили на леднике Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисковых работ с северо-западной стороны, еще одна группа приступила к поискам с юго-запада. "Участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3200 метров в нижней части горы Юном", - говорится в сообщении. Уточняется, что спуск тел погибших планируется во вторник с привлечением борта МИ-8 МЧС России. Всего в работах задействовано восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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россия, эльбрусский район, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Россия, Эльбрусский район, Чегем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов
В горах в КБР тела пропавших альпинистов нашли на высоте 3200 м