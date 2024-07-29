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В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов - РИА Новости, 29.07.2024
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22:05 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/alpinisty-1962804905.html
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов - РИА Новости, 29.07.2024
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов
Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли, их тела нашли на высоте 3200 метров, спустить их планируется во вторник с... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:05
2024-07-29T22:05
россия
эльбрусский район
чегем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли, их тела нашли на высоте 3200 метров, спустить их планируется во вторник с помощью вертолета, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. Утром в понедельник в МЧС поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности, но не спустились вниз к обусловленному времени. Спасатели на вертолете обследовали склоны горы Юном, но это результатов не дало. Позже одну группу спасателей высадили на леднике Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисковых работ с северо-западной стороны, еще одна группа приступила к поискам с юго-запада. "Участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3200 метров в нижней части горы Юном", - говорится в сообщении. Уточняется, что спуск тел погибших планируется во вторник с привлечением борта МИ-8 МЧС России. Всего в работах задействовано восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20240211/alpinisty-1926636974.html
россия
эльбрусский район
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россия, эльбрусский район, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Россия, Эльбрусский район, Чегем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В горах в КБР нашли тела пропавших альпинистов

В горах в КБР тела пропавших альпинистов нашли на высоте 3200 м

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли, их тела нашли на высоте 3200 метров, спустить их планируется во вторник с помощью вертолета, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
Утром в понедельник в МЧС поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности, но не спустились вниз к обусловленному времени. Спасатели на вертолете обследовали склоны горы Юном, но это результатов не дало. Позже одну группу спасателей высадили на леднике Чегем на высоте 3400 метров для проведения поисковых работ с северо-западной стороны, еще одна группа приступила к поискам с юго-запада.
"Участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3200 метров в нижней части горы Юном", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спуск тел погибших планируется во вторник с привлечением борта МИ-8 МЧС России.
Всего в работах задействовано восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Спасатели отправляются на помощь туристам в горах Кабардино-Балкарии. 11 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе
11 февраля, 00:41
 
РоссияЭльбрусский районЧегемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
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