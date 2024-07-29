https://ria.ru/20240729/agrarii-1962762498.html

Олег Мельниченко: пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Олег Мельниченко: пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 29.07.2024

Олег Мельниченко: пензенские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна, всего в текущем году планируется собрать не менее 2,8 миллиона тонн зерна на площади 875 тысяч... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:52

2024-07-29T17:52

2024-07-29T17:52

пензенская область

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 29 июл — РИА Новости. Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна, всего в текущем году планируется собрать не менее 2,8 миллиона тонн зерна на площади 875 тысяч гектаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Аграрии Пензенской области получили первый миллион тонн зерна. Всего предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых на 875 тысячах гектаров. В этом году планируем произвести не менее 2,8 миллиона тонн зерна", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. По словам главы региона, средняя урожайность зерновых составляет 34,2 центнера с гектара Уточняется, что валовой сбор озимой пшеницы составил 949 тысяч тонн при средней урожайности 35 центнеров с гектара, начата уборка яровой пшеницы, обмолочено 2 тысячи гектаров при средней урожайности 28 центнеров с гектара. "Кроме того, рассчитываем произвести более 2 миллионов тонн сахарной свеклы, а также около 610 тысяч тонн масличных культур. Пензенский регион вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны", - подчеркнул губернатор. В пресс-службе добавили, что на территории региона работают 22 элеватора суммарной мощностью по единовременному хранению 1,7 миллиона тонн зерна, а также имеются склады на 1,4 миллиона тонн зерна.

https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html

https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пензенская область, олег мельниченко