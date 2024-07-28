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СМИ: женщина оставила загадочную записку после убийства бывшей невестки - РИА Новости, 28.07.2024
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17:59 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/zhenschina-1962542691.html
СМИ: женщина оставила загадочную записку после убийства бывшей невестки
СМИ: женщина оставила загадочную записку после убийства бывшей невестки - РИА Новости, 28.07.2024
СМИ: женщина оставила загадочную записку после убийства бывшей невестки
Экс-сотрудница службы пробации Чикаго Кэтлин Ли застрелила свою бывшую невестку Марису Гэллоуэй и покончила с собой, оставив "загадочное послание", говорится в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:59
2024-07-28T17:59
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-сотрудница службы пробации Чикаго Кэтлин Ли застрелила свою бывшую невестку Марису Гэллоуэй и покончила с собой, оставив "загадочное послание", говорится в публикации New York Post."У неизлечимо больной сотрудницы службы пробации в отставке, которая застрелила свою бывшую невестку в Верхнем Ист-Сайде, а затем покончила с собой, после смерти в кармане была обнаружена загадочная записка", — пишет газета со ссылкой на источник.По словам собеседника издания, в послании было написано "Для полиции". Более детальную информацию о содержании записки газета не приводит.Как отмечается в публикации, женщина совершила убийство в пятницу утром. Она застрелила бывшую невестку на улице возле машины, в которой сидела маленькая дочь Гэллоуэй. Согласно информации издания, ребенок не пострадал.Подчеркивается, что впоследствии злоумышленница покончила с собой в тот же день.В правоохранительных органах заявили, что причиной трагедии стала борьба 65-летней Ли с 45-летней Гэллоуэй за опеку над детьми.По информации газеты, пенсионерка лечилась от рака.
https://ria.ru/20240427/sud-1942714793.html
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в мире, чикаго, сша
В мире, Чикаго, США
СМИ: женщина оставила загадочную записку после убийства бывшей невестки

NYP: в США женщина убила мать своих внуков и оставила записку для полиции

© Fotolia / bigy9950Револьвер
Револьвер - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Fotolia / bigy9950
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-сотрудница службы пробации Чикаго Кэтлин Ли застрелила свою бывшую невестку Марису Гэллоуэй и покончила с собой, оставив "загадочное послание", говорится в публикации New York Post.
"У неизлечимо больной сотрудницы службы пробации в отставке, которая застрелила свою бывшую невестку в Верхнем Ист-Сайде, а затем покончила с собой, после смерти в кармане была обнаружена загадочная записка", — пишет газета со ссылкой на источник.
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По словам собеседника издания, в послании было написано "Для полиции". Более детальную информацию о содержании записки газета не приводит.
Как отмечается в публикации, женщина совершила убийство в пятницу утром. Она застрелила бывшую невестку на улице возле машины, в которой сидела маленькая дочь Гэллоуэй. Согласно информации издания, ребенок не пострадал.
Подчеркивается, что впоследствии злоумышленница покончила с собой в тот же день.
В правоохранительных органах заявили, что причиной трагедии стала борьба 65-летней Ли с 45-летней Гэллоуэй за опеку над детьми.
По информации газеты, пенсионерка лечилась от рака.
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