https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.07.2024
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:12
2024-07-28T16:12
2024-07-28T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
джон миршаймер
владимир зеленский
камала харрис
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности того, что Трамп будет избран, но Зеленский, я думаю, что более важно, должен принять во внимание, что он сталкивается с катастрофической ситуацией на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html
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Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Миршаймер: Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте