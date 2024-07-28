Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.07.2024
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:12
2024-07-28T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
джон миршаймер
владимир зеленский
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности того, что Трамп будет избран, но Зеленский, я думаю, что более важно, должен принять во внимание, что он сталкивается с катастрофической ситуацией на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вооруженные силы украины, джон миршаймер, владимир зеленский, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Камала Харрис
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Миршаймер: Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности того, что Трамп будет избран, но Зеленский, я думаю, что более важно, должен принять во внимание, что он сталкивается с катастрофической ситуацией на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США
Вчера, 15:06
По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.
По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
"Опасные профессии". Мобилизация на Украине породила неожиданный феномен
27 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныДжон МиршаймерВладимир ЗеленскийКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала