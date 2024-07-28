https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - РИА Новости, 28.07.2024

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T16:12

2024-07-28T16:12

2024-07-28T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

джон миршаймер

владимир зеленский

камала харрис

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности того, что Трамп будет избран, но Зеленский, я думаю, что более важно, должен принять во внимание, что он сталкивается с катастрофической ситуацией на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

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в мире, сша, вооруженные силы украины, джон миршаймер, владимир зеленский, камала харрис