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"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость - РИА Новости, 28.07.2024
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15:44 28.07.2024 (обновлено: 17:12 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962527859.html
"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость
"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость - РИА Новости, 28.07.2024
"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость
Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену за слова о потребности в психологах на Украине. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:44
2024-07-28T17:12
в мире
украина
владимир зеленский
елена зеленская
киев
вооруженные силы украины
андрей ермак
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену за слова о потребности в психологах на Украине.По ее мнению, на сегодняшний день один из вызовов для киевского режима — это необходимость в психологах для работы с военнослужащими."Главный вызов — это твой безумный болван (муж. — Прим. ред.) со своим хозяином дермаком (руководителем Офиса Зеленского Андреем Ермаком. — Прим. ред.)" — написал Cheshire cat."Твари, лицемеры, гниды", — разозлился Isastkar."Из-за вашей семьи нас уже никакие психологи не спасут", — заметил Oleg Lozo."Может, вы оба не в курсе, но у нас задница на фронте", — напомнил Сергiй."Вашей власти удалось погубить все сферы жизни. Молодцы. В результате вашего управления в психологах нуждается все население", — отметила Литвинка.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Читайте в Дзен: "Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Украины. Желания Киева обернутся катастрофой"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского. Он готов на все ради удержания власти
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, киев, вооруженные силы украины, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Киев, Вооруженные силы Украины, Андрей Ермак

"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость

© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену за слова о потребности в психологах на Украине.
По ее мнению, на сегодняшний день один из вызовов для киевского режима — это необходимость в психологах для работы с военнослужащими.
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"Главный вызов — это твой безумный болван (муж. — Прим. ред.) со своим хозяином дермаком (руководителем Офиса Зеленского Андреем Ермаком. — Прим. ред.)" — написал Cheshire cat.
"Твари, лицемеры, гниды", — разозлился Isastkar.
«
"Из-за вашей семьи нас уже никакие психологи не спасут", — заметил Oleg Lozo.
"Может, вы оба не в курсе, но у нас задница на фронте", — напомнил Сергiй.
"Вашей власти удалось погубить все сферы жизни. Молодцы. В результате вашего управления в психологах нуждается все население", — отметила Литвинка.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
Читайте в Дзен: "Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Украины. Желания Киева обернутся катастрофой
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяКиевВооруженные силы УкраиныАндрей Ермак
 
 
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