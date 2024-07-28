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"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость
"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость - РИА Новости, 28.07.2024
"Твари": жена Зеленского заикнулась о психотерапии и нарвалась на грубость
Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену за слова о потребности в психологах на Украине. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:44
2024-07-28T15:44
2024-07-28T17:12
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену за слова о потребности в психологах на Украине.По ее мнению, на сегодняшний день один из вызовов для киевского режима — это необходимость в психологах для работы с военнослужащими."Главный вызов — это твой безумный болван (муж. — Прим. ред.) со своим хозяином дермаком (руководителем Офиса Зеленского Андреем Ермаком. — Прим. ред.)" — написал Cheshire cat."Твари, лицемеры, гниды", — разозлился Isastkar."Из-за вашей семьи нас уже никакие психологи не спасут", — заметил Oleg Lozo."Может, вы оба не в курсе, но у нас задница на фронте", — напомнил Сергiй."Вашей власти удалось погубить все сферы жизни. Молодцы. В результате вашего управления в психологах нуждается все население", — отметила Литвинка.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Читайте в Дзен: "Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Украины. Желания Киева обернутся катастрофой"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского. Он готов на все ради удержания власти
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Киев, Вооруженные силы Украины, Андрей Ермак