https://ria.ru/20240728/zayavki-1962425292.html

Более 1 тысячи заявок подано на премию "Лучший промышленный дизайн России"

Более 1 тысячи заявок подано на премию "Лучший промышленный дизайн России" - РИА Новости, 28.07.2024

Более 1 тысячи заявок подано на премию "Лучший промышленный дизайн России"

Свыше одной тысячи заявок из сорока шести субъектов РФ поступило для участия в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заместитель Мэра РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:00

2024-07-28T09:00

2024-07-28T09:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Свыше одной тысячи заявок из сорока шести субъектов РФ поступило для участия в национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Под руководством столичного градоначальника Сергея Собянина в городе созданы условия для устойчивого индустриального развития. Москва в том числе формирует новые тренды в сфере промдизайна. Для популяризации данного направления и поощрения лучших проектов мы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России учредили в прошлом году премию "Лучший промышленный дизайн России", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).По его словам, в 2024 году конкурс проходит во второй раз. Для участия в нем принято 1058 заявок из 46 регионов страны.Так, в конкурсе участвуют московские производители электромотоцикла, плавучего причала для речного транспорта, поезда столичного метро, линейки медицинских мониторов, технологичного стола с интерактивной столешницей и другого оборудования.В этом году в конкурсе впервые принимают участие тринадцать регионов России. Кроме того, организаторы увеличили с 8 до тринадцати количество категорий конкурса. Экспертные члены жюри будут оценивать дизайн транспортных средств, предметов обихода, промышленного и медоборудования, упаковки продуктов и лекарств, одежду, ювелирные изделия и многое другое. Также им предстоит выбрать победителя в номинации "Народный выбор".Министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов сообщил, что на сайте премии каждый сможет проголосовать за понравившийся проект. Голосование завершится 28 июля."Шорт-лист финалистов будет сформирован уже 29 июля, а награждение победителей пройдет в конце августа. Лауреаты премии получат кубок, почетный диплом и право размещать на своей продукции специальный знак качества", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Премию "Лучший промышленный дизайн России" впервые вручили в 2023 году. Ее учредителем стало столичное правительством вместе с министерством промышленности и торговли России при поддержке министерства культуры РФ. Год назад в конкурсе приняли участие свыше пятисот компаний из 36 субъектов России. Они соревновались в 8 категориях. Победу одержали двадцать российских компаний, пятнадцать из которых представляли Москву. В 2024 году премия стала национальной. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.Москва успешно развивает промышленный дизайн. К примеру, в 2023 году в ходе образовательной программы "Московская техническая школа" создали направление "Промышленный дизайн", где работники производств повышают свою квалификацию в работе с визуально-функциональной составляющей индустриальных изделий.

https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html

https://ria.ru/20240725/metodiki-1961833093.html

москва

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максим ликсутов , москва