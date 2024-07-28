https://ria.ru/20240728/zakhvat-1962140726.html

Захват террористами рейсового автобуса в Ставропольском крае (1994)

Захват террористами рейсового автобуса в Ставропольском крае (1994) - РИА Новости, 28.07.2024

Захват террористами рейсового автобуса в Ставропольском крае (1994)

28 июля 1994 года четверо террористов в районе Пятигорска (Ставропольский край) захватили рейсовый автобус. В результате этого теракта погибли четверо... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T01:16

2024-07-28T01:16

2024-07-28T01:16

справки

безопасность

россия

ставропольский край

пятигорск

анатолий куликов

ставропольский краевой суд

терроризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962149476_0:51:700:445_1920x0_80_0_0_610211da20e99531c23df868582d6720.jpg

28 июля 1994 года четверо террористов в районе Пятигорска (Ставропольский край) захватили рейсовый автобус. В результате этого теракта погибли четверо заложников и несколько человек пострадали. 28 июля в автобусе, следовавшем по маршруту Пятигорск – Красногвардейск, среди 40 пассажиров оказались четверо террористов. В 16.12 они надели маски, достали оружие и объявили 36 пассажиров, в том числе восьмерых детей, заложниками. Водителю преступники приказали ехать к аэропорту города Минеральные Воды. Когда автобус остановился на автомобильной стоянке возле аэровокзала, бандиты отпустили нескольких пассажиров для того, чтобы те передали их требования властям. В обмен на жизнь заложников преступники потребовали 15 миллионов долларов и два вертолета с экипажами. Ситуация осложнялась тем, что бандиты заявили, что их требования должны быть выполнены до 20.00.Сразу же после того, как стало известно о происшествии, был создан штаб по освобождению заложников, который возглавил заместитель министра внутренних дел России Анатолий Куликов. В штаб, помимо представителей Федеральной службы контрразведки и министерства внутренних дел России, вошли руководители администрации Ставропольского края, Минеральных Вод и местных правоохранительных органов. Захваченный автобус был оцеплен сотрудниками спецслужб и бронетехникой. Члены штаба начали вести переговоры с террористами. К концу дня те пожелали встретиться с руководством прокуратуры Ставропольского края, возбудившей уголовное дело против террористов, которые захватили заложников в конце мая 1994 года (процесс по этому делу начался за день до данного захвата). Сотрудники правоохранительных органов предположили, что бандиты хотят потребовать освобождения своих предшественников. Однако вскоре преступники отказались от встречи с представителем прокуратуры. Условия освобождения заложников остались прежними, однако террористы сочли возможным ограничиться одним заправленным вертолетом с экипажем. По ходу переговоров бандиты постепенно отпускали захваченных ими пассажиров, и к половине третьего утра 29 июля в автобусе, помимо преступников, остались 10 человек (в основном женщины). Позже террористам был предоставлен вертолет, на борт которого они поднялись с оставшимися заложниками.Чтобы освободить заложников правоохранительным органам пришлось штурмовать вертолет. После уточнения задачи решили, что на штурм пойдут сотрудники подразделения "Вега" (ранее группа специального назначения "Вымпел", ныне Управление "В" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России), тогда входившее в МВД России, и часть специального отряда быстрого реагирования (СОБРа) Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Еще до того, как в вертолет вошли террористы с заложниками, сотрудники спецназа незаметно к нему подобрались. В 03.06, в момент, когда вертолет был готов взлететь, спецназовцы по приказу штаба начали операцию по освобождению заложников. Войдя в салон вертолета, один из сотрудников "Веги" увидел террориста, готового взорвать гранату, и вступил с ним в схватку. Спецназовец схватил гранату двумя руками и прижал спусковой рычаг к ее корпусу. Выхватить гранату из рук офицера у террориста не хватало сил, он продолжал держать ее одной рукой, но вторая рука у него была свободна.В этот момент летчик вертолета решил оказать помощь спецназу. Он открыл дверь кабины и из табельного оружия застрелил другого террориста, но отвлек внимание спецназовцев, закричав им, что он летчик, чтобы они в него не стреляли. Террорист, державший гранату, воспользовался ситуацией и свободной рукой выстрелил в ногу офицера "Веги", вступившего с ним в схватку. Тот от боли выпустил гранату из рук. Бандит бросил ее в салон вертолета, сам успел выскочить. От взрыва загорелись топливные баки. Началась беспорядочная стрельба. В результате на месте погибли две женщины-заложницы. Еще две заложницы, в том числе 14-летняя девочка, скончались в больнице. Помимо этого, были ранены пять бойцов спецназа и шесть заложников. Оставшиеся три террориста были задержаны. У них изъяли четыре пистолета и пять ручных гранат.По факту захвата заложников Ставропольская прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Обвиняемым инкриминировались захват заложников и незаконное хранение оружия.Ставропольский краевой суд приговорил участвовавших в захвате автобуса трех террористов Саида Усманова, Шамана Довтукаева и Бувайсара Нанагаева к расстрелу. В марте 1995 года Верховный суд России отменил приговор по причине недоказанности вины террористов в смерти заложников и вернул дело на доследование.В августе 1997 года лидер группировки Саид Усманов был приговорен к смертной казни, а двое других террористов получили по 15 лет колонии строгого режима.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ставропольский край

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ставропольский край, пятигорск, анатолий куликов, ставропольский краевой суд, терроризм