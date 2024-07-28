https://ria.ru/20240728/zakharova-1962471744.html

Захарова рассказала, как США попытались ударить по России

Захарова рассказала, как США попытались ударить по России - РИА Новости, 28.07.2024

Захарова рассказала, как США попытались ударить по России

Запад приказал Украине разрушить энергетическое сотрудничество России со странами Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:17

2024-07-28T09:17

2024-07-28T09:19

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Запад приказал Украине разрушить энергетическое сотрудничество России со странами Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Известиям"."Одна из задач так называемого коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона, Лондона, которая была поставлена перед киевским режимом, за которую они неплохо платили, заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв, бесконечную неразрешаемую проблему, хотя нет никакой проблемы", — сказала она.Захарова напомнила про подрыв "Северных потоков", охарактеризовав его "последней стадией низости" со стороны Запада.Словакия и Венгрия ранее обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.Как указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ограничения транзита нефти от российского "Лукойла" навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.Как уточнили в канцелярии главы правительства Словакии, во время разговора с украинским коллегой он подчеркнул, что его страна не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти.

https://ria.ru/20240721/vengriya-1961002774.html

https://ria.ru/20240725/voyna-1961974095.html

https://ria.ru/20240726/shantazh-1962092935.html

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цены на нефть, украина, словакия, россия, мария захарова, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл