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Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024
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03:30 28.07.2024 (обновлено: 11:33 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/zaderzhanie-1962454362.html
Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского
Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024
Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского
Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:30
2024-07-28T11:33
происшествия
москва
россия
муса бажаев
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, а если "нет — значит нет". Вечером в субботу столичное управление СК России сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет - значит, нет", — заявил "Известиям" бизнесмен. Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с нападением на полицейского около "Лужников" в Москве "в связи с активными попытками повлиять на их ход", он также выражал надежду, что "уйти от ответственности виновному никак не удастся".
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происшествия, москва, россия, муса бажаев, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Муса Бажаев, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Муса Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицией, если он виноват

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМуса Бажаев
Муса Бажаев - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Муса Бажаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, а если "нет — значит нет".
Вечером в субботу столичное управление СК России сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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"Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет - значит, нет", — заявил "Известиям" бизнесмен.
Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с нападением на полицейского около "Лужников" в Москве "в связи с активными попытками повлиять на их ход", он также выражал надежду, что "уйти от ответственности виновному никак не удастся".
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ПроисшествияМоскваРоссияМуса БажаевАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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