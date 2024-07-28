Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского
Муса Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицией, если он виноват
Муса Бажаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, а если "нет — значит нет".
Вечером в субботу столичное управление СК России сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет - значит, нет", — заявил "Известиям" бизнесмен.
Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с нападением на полицейского около "Лужников" в Москве "в связи с активными попытками повлиять на их ход", он также выражал надежду, что "уйти от ответственности виновному никак не удастся".