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Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024

Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T03:30

2024-07-28T03:30

2024-07-28T11:33

происшествия

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россия

муса бажаев

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предприниматель Муса Бажаев, комментируя газете "Известия" сообщения о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в Москве, заявил, что если его сын виноват, то будет отвечать, а если "нет — значит нет". Вечером в субботу столичное управление СК России сообщило, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около "Лужников" в Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". В ведомстве уточняли, что столичные следователи задержали Бажаева, с ним проводят необходимые следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Я не думаю, что мой сын мог совершить неправильные асоциальные действия. Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет - значит, нет", — заявил "Известиям" бизнесмен. Московский СК публиковало видео, где молодой человек нападает на полицейского и наносит тому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с нападением на полицейского около "Лужников" в Москве "в связи с активными попытками повлиять на их ход", он также выражал надежду, что "уйти от ответственности виновному никак не удастся".

https://ria.ru/20240727/udar-1962414390.html

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происшествия, москва, россия, муса бажаев, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф