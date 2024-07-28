https://ria.ru/20240728/vysoty-1962447611.html

В Израиле заявили, что удар по Мадждаль-Шамсу нанесли иранской ракетой

В Израиле заявили, что удар по Мадждаль-Шамсу нанесли иранской ракетой - РИА Новости, 28.07.2024

В Израиле заявили, что удар по Мадждаль-Шамсу нанесли иранской ракетой

Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждает, что удар по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T00:47

2024-07-28T00:47

2024-07-28T03:02

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голанские высоты

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждает, что удар по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был нанесен ракетой "Фалак-1" иранского производства, сообщает газета Times of Israel. "Ракета "Фалак-1" прилетела сюда, на футбольное поле, это иранская ракета, произведенная в Иране, ракета с боевой головкой с более 50 килограммами взрывчатки", - приводит газета слова Хагари, сказанные на пресс-конференции. Газета также пишет, что арабоговорящий представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи назвал имя командира "Хезболлах", который якобы руководил ракетным ударом по городу Мадждаль-Шамс. Это - Али Мухаммад Яхья, командир ракетной площадки в районе населенного пункта Шебаа на юге Ливана. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при ээтом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.

https://ria.ru/20240727/ataka-1962442333.html

https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html

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в мире, голанские высоты, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль